Коли працюючі пенсіонери отримають доплати до пенсій

Коли працюючі пенсіонери отримають доплати до пенсій
У червні працюючі пенсіонери разом із підвищенням пенсій за місяць отримають доплату до попередніх виплат за квітень і травень.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Урядовий портал.

Разом із підвищенням пенсій за червень включає доплату до більш ранніх виплачених пенсій за квітень і травень.

Перерахунок буде проведено тим працюючим пенсіонерам, якою пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2020 року.

Перерахунок працює автоматично на базі страхової звітності роботодавців про стаж та заробітну плату. Для тих працюючих пенсіонерів, пенсії яких виплачуються в мінімальному розмірі, додаткові перерахунки будуть проведені з 1 липня.

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Теги: Україна, гроші, пенсія
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