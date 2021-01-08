Коли працюючі пенсіонери отримають доплати до пенсій





Про це повідомляє



Разом із підвищенням пенсій за червень включає доплату до більш ранніх виплачених пенсій за квітень і травень.



Перерахунок буде проведено тим працюючим пенсіонерам, якою пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2020 року.



Перерахунок працює автоматично на базі страхової звітності роботодавців про стаж та заробітну плату. Для тих працюючих пенсіонерів, пенсії яких виплачуються в мінімальному розмірі, додаткові перерахунки будуть проведені з 1 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У червні працюючі пенсіонери разом із підвищенням пенсій за місяць отримають доплату до попередніх виплат за квітень і травень.Про це повідомляє "Європейська правда" , посилаючись на Урядовий портал.Разом із підвищенням пенсій за червень включає доплату до більш ранніх виплачених пенсій за квітень і травень.Перерахунок буде проведено тим працюючим пенсіонерам, якою пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2020 року.Перерахунок працює автоматично на базі страхової звітності роботодавців про стаж та заробітну плату. Для тих працюючих пенсіонерів, пенсії яких виплачуються в мінімальному розмірі, додаткові перерахунки будуть проведені з 1 липня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію