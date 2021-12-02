У Софійському соборі знайшли мощі митрополита, які вважалися знищені радянською владою

У Софійському соборі знайшли мощі київського митрополита Рафаїла Заборовського, які вважалися знищеними радянською владою.Напередодні Дня Києва у Софійському соборі Національного заповідника «Софія Київська» відбулися роботи з виконання архітектурного зондажу гробниці Рафаїла Заборовського, - про це повідомляють в Міністерстві культури та інформаційної політики.Донедавна вважалося, що кістки київського митрополита, були знищені за радянської доби, але мощі дивом вціліли. Аби зберегти пам'ять про людину, яка подарувала українцям «архітектурне обличчя» Києва, нині створена комісія з канонізації Рафаїла Заборовського.Саме у «добу Рафаїла Заборовського» в Києві були закладені, збудовані або відновлені шедеври архітектури. Це - Андріївська церква, дзвіниця Києво-Печерського монастиря, Староакадемічний корпус Києво-Могилянської академії, грецький Катерининський монастир на Подолі, дзвіниця та мури Святої Софії, Брама Заборовського та Митрополичий палац на подвір’ї Софійського собору.“Будівельні роботи, які проходили в Києві за архієпископа Рафаїла, за своїм масштабом та значенням можна порівняти лише з добою гетьмана Івана Мазепи. Знаково, що саме зараз ми розгадали таємницю і зможемо належним чином оцінити внесок як самого київського митрополита, так і українських вчених. Адже вони, часто ціною свого життя, берегли українську історію та духовність”, - зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики.Після смерті тіло митрополита Рафаїла лишалося нетлінним і перебувало відкритим для огляду у підземній крипті Софійського собору. У середині XIX ст. вхід до митрополичого склепу був закритий чавунними плитами.Донедавна вважалося, що кістки Рафаїла Заборовського, що зберігалися у фондах заповідника, були знищені за радянської доби з формулюванням – «не мають наукової цінності». Але дослідження останніх місяців повністю спростували ці уявлення.Наразі відомо, що у 1937 році археологи відкрили гробницю митрополита Рафаїла. Предмети з його поховання нині зберігаються у фондах Національного заповідника «Софія Київська». Вивчення архівних документів лишало мало надії на те, що мощі Рафаїла і зараз у Софії. Адже факт вилучення черепа та кісток спочилого архіпастиря з гробниці документально засвідчено.Та розкопки у 1937 році очолював Теодосій Мовчанівський. Вчений, який закінчив духовну семінарію та за деякими свідченнями планував стати священиком, чітко розумів, що митрополит Рафаїл був за крок від канонізації. Чи могла така людина знищити мощі святого? Сучасні українські вчені розгадали таємницю. Теодосій повернув мощі у крипту і замурував гробницю. Таким чином зберіг мощі митрополита. Нинішні вчені вважають цей вчинок подвигом археолога. Адже у 20-30 роки радянська влада знищувала все, що було пов'язане з церквою й духовністю. Самого Мовчанівського розстріляли за антирадянську діяльність у 1938 році.