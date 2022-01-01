Українським воїнам на передову передали аптечки з Волині

Українські військовослужбовці, які на передовій воюють з окупантами, отримають аптечки з Волині.Сотню таких медичних комплектів індивідуального захисту 30 травня передали одному з підрозділів ЗСУ, що виконує бойові завдання у найгарячіших точках фронту, - повідомляють у Волинській обласній раді.«На разі нам вдалось закрити першочергове прохання, із яким до нас звернулися волонтери, що опікуються певним військовим формуванням. Найближчим часом ці індивідуальні аптечки першої допомоги поїдуть на передову. Але я дуже сподіваюся, що вони не знадобляться нашим захисникам», - наголосив Григорій Недопад.Директорка комунального закладу розповіла, що при формуванні аптечок врахована кожна деталь від зручності футляра до вмісту ліків та інструментів, адже кожна аптечка - це про збереження життя.«Ми формуємо аптечки власними силами, необхідні медикаменти отримуємо за сприяння міжнародних донорських організацій - наших партнерів та друзів. Вміст аптечок сформовано за стандартами НАТО і включає засоби для зупинки кровотечі (турнікети), перев'язувальні пакети, нетравматичні ножиці для розрізання одягу і взуття, набір медикаментів при пораненні, а також додаємо знеболювальні та протизапальні препарати», - розповіла вона.Григорій Недопад також зауважив, що обласна рада працює над забезпеченням й інших потреб військових, серед яких - автотранспорт, тепловізори, сухпайки та різноманітна амуніція.