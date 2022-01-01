Назвали найзатребуваніші професії в Україні під час війни





Про це розповіла директор Держцентру зайнятості Юлія Жовтяк, - пише



За словами Юлії Жовтяк, найкраща ситуація з роботою у Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Професії у будівельній та комунальній сферах, а також водії – найбільш затребувані під час війни в Україні.



Директорка Державного центру зайнятості зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ було працевлаштовано близько 70 тисяч українців. Статус безробітного на сьогодні мають 308 тисяч осіб, що на 20% менше, ніж на травень минулого року.



"Я бачу, що вже зараз зростає попит на професії у будівельній галузі, на працівників комунальних підприємств (це 100%) і на сьогодні досить високий попит на водіїв. Я не можу сказати, що такого попиту не було до воєнного стану, він також був, але сьогодні ми також бачимо багато вакансій у переробній промисловості", - заявила Жовтяк.



За її словами, в останній місяць зростає кількість вакансій у сфері торгівлі. Найкраща ситуація з роботою у Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

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