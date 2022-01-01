Литва відправить для України додаткову партію озброєння





Про це повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, - пише



Уряд Литви не має наміру зупинятися у військово-технічній допомозі Україні. Збройні сили отримають антидрони, тепловізори та ударний безпілотник.



«Незабаром Литва передасть Україні не лише обіцяні бронетехніку, вантажівки та позашляховики, але також нову партію антидронів та тепловізорів. І, звичайно, Байрактар, який придбають на зібрані литовцями гроші», - написав глава Міноборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нову партію зброї на додаток до анонсованих раніше бронетехніки та автомобілів відправить Збройним силам України литовська влада.Про це повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, - пише НВ. Уряд Литви не має наміру зупинятися у військово-технічній допомозі Україні. Збройні сили отримають антидрони, тепловізори та ударний безпілотник.«Незабаром Литва передасть Україні не лише обіцяні бронетехніку, вантажівки та позашляховики, але також нову партію антидронів та тепловізорів. І, звичайно, Байрактар, який придбають на зібрані литовцями гроші», - написав глава Міноборони.

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