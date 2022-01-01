Литва відправить для України додаткову партію озброєння

Литва відправить для України додаткову партію озброєння
Нову партію зброї на додаток до анонсованих раніше бронетехніки та автомобілів відправить Збройним силам України литовська влада.

Про це повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас, - пише НВ.

Уряд Литви не має наміру зупинятися у військово-технічній допомозі Україні. Збройні сили отримають антидрони, тепловізори та ударний безпілотник.

«Незабаром Литва передасть Україні не лише обіцяні бронетехніку, вантажівки та позашляховики, але також нову партію антидронів та тепловізорів. І, звичайно, Байрактар, який придбають на зібрані литовцями гроші», - написав глава Міноборони.

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Теги: Україна, ЗСУ, Литва, допомога, війна
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