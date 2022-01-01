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Росіяни планують «зачистку» сіл біля Сєвєродонецька, – Гайдай

Росіяни планують «зачистку» сіл біля Сєвєродонецька, – Гайдай
Частина Сєвєродонецька контролюється росіянами, але вільно просуватися містом вони не можуть – наші бійці ще залишаються в населеному пункті.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація надскладна – частина Сєвєродонецька контролюється росіянами. Вільно просуватися містом вони не можуть – наші бійці ще залишаються в населеному пункті. Ворог планує операцію по зачистці території навколишніх сіл. Поранених волонтерів вдалося вивезти із Сєвєродонецька. Зі зниклими лікарями із обстріляної «швидкої» немає зв’язку вже третю добу. Гуманітарні вантажі доставляємо лише в Лисичанськ та Гірську громаду", - йдеться в повідомленні.

"Зараз росіяни планують таку військову операцію по зачистці територій навколо Сєвєродонецька. Запускають туди десь орієнтовно батальйон солдат, які будуть проходитись по навколишніх селах, такі як Борівське чи Сиротіно, підтягують техніку такого класу, як "Солнцепек", для того, щоб просто випалювати наших військових разом із цивільним населенням – їм все одно", – сказав вранці 31 травня у ефірі телемарафону Сергій Гайдай.

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Теги: Росія, Україна, війна
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