Росія випустила по Cумщині дві ракети, – зведення ОВА

на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині.



Про це повідомили в зведенні ОВА станом на 8 ранку, пише



На Дніпропетровщині ніч минула з тривогою. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду, яка межує з Херсонщиною. Люди не постраждали. Детальна інформація уточнюється,



У Сумській області близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два запуски ракет по території Білопільської громади. Одразу за цим розпочався артобстріл цієї ж території із САУ. Майже о 3 ночі з території Росії також обстріляли Великописарівську громаду, близько 10 ударів артилерії. В обох випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється.



У Харкові ніч була з поодинокими обстрілами, але без постраждалих. По області обстрілювали Золочів та Чугуївський райони. За добу на Харківщині пораненно 5 людей.



Луганщина: основні зусилля зараз росіяни зосереджують на встановленні контролю над Сєверодонецьком. Штурмують, але не мають успіху, у районах Золотого, Комишувахи, Ниркового, бойові дії там тривають.



В Сєвєродонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок. Також пошкоджено будинки у Тошківці, Нирковому, Вікторівці, Миколаївці. Всьго двоє загиблих та чотири поранених людини.



Донеччина: бої по всій лінії фронту. Найбільша напруга – на Лиманському та Авдіївському напрямках.Вночі авіаудар по Слов'янську, внаслідок якого щонайменше 3 загиблих, 6 поранених. Пошкоджена школа і сім багатоповерхівок.



Тривають рятувальні роботи, кількість жертв та постраждалих уточнюється.



Вчора ввечері у Бахмутському районі було пошкоджено аміакопровід "Тольятті-Одеса". Витік аміаку незначний. Рятувальники локалізували загрозу. Ракетні удари по Авдіївці, пошкоджена школа і житлові будинки. Танки, артилерія, міномети ворог застосував проти населених пунктів: Авдіївка, смт. Нью-Йорк, м. Миколаївка, м. Торецьк, м. Бахмут, с. Словянськ, смт. Очеретино, с. Орловка, смт. Неліпівка, с. Нетайлове, с. Травневе, с. Закотне. За добу по області – 5 загиблих, 11 поранених (ці цифри враховують загиблих і поранених вночі у Слов'янську).



Миколаївщина: вночі окупанти "денацифікували" поле біля обласного центру Миколаєва. Сьогодні зранку місто знову було під обстрілами. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих уточнюється. Миколаївський район: вчора внаслідок обстрілу м. Очаків о 23.05 год. була пошкоджена газова шафа, вікна у житлових будинках. Постраждалих немає.



Також вчора ввечері були обстріли Воскресенської громади. Дані про наслідки уточнюються. Внаслідок обстрілів с-ща Луч Шевченківської громади є постраждалі. Усі села громади протягом дня обстрілювались декілька разів. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Галицинівську громаду. Інформації про наслідки уточнюється.



Знову обстрілів зазнала і Широківська громада. Зруйновано 7 житлових будинків, фермерське господарство, столова. Пошкоджено 15 житлових будинків. Потерпілих немає за попередньою інформацією. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.



Херсонщина: стабільно напружена ситуація по всій області. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманірної допомоги. Бойові дії та обстріли тривають.

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