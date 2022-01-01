«Собак едим, жрать нечего», – пише знайомому росіянин із тимчасово окупованої Херсонщини





Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила



«Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», – пише своєму знайомому рашист, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини.



За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти «просто не могут доставить».



Це різко контрастує з «переможною» картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що у них ЗМІ «рисуют только победы», відповідає просто: «Пусть сюда идут и рисуют».



"І щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей… Проте їх не так легко намалювати, як перемоги в телевізорі", - наголошують в СБУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через проблеми з забезпеченням російські окупанти знову почали їсти собак.Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ «Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», – пише своєму знайомому рашист, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини.За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти «просто не могут доставить».Це різко контрастує з «переможною» картинкою, яку транслюють на російському телебаченні. Тож на здивовану ремарку друга, що у них ЗМІ «рисуют только победы», відповідає просто: «Пусть сюда идут и рисуют»."І щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей… Проте їх не так легко намалювати, як перемоги в телевізорі", - наголошують в СБУ.

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