Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО





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Цими днями поєднали долі військовослужбовець Національної гвардії України, музикант військового оркестру Віталій та його обраниця Катерина.



«У грудні справили заручини. На травень планували весілля. А тут – війна... Вона може вносити корективи в наші плани, але аж ніяк не руйнувати їх», – каже нацгвардієць.



До слова, з початку війни на Волині серед нацгвардійців одружилося 8 пар закоханих. Весілля були скромними та без помпезності. Усі святкування – після нашої перемоги!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молодята познайомились у громадському транспорті минулого літа, потім знайшлися у соцмережах і закохалися.Про це повідомляють у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.Цими днями поєднали долі військовослужбовець Національної гвардії України, музикант військового оркестру Віталій та його обраниця Катерина.«У грудні справили заручини. На травень планували весілля. А тут – війна... Вона може вносити корективи в наші плани, але аж ніяк не руйнувати їх», – каже нацгвардієць.До слова, з початку війни на Волині серед нацгвардійців одружилося 8 пар закоханих. Весілля були скромними та без помпезності. Усі святкування – після нашої перемоги!

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