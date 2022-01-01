Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО

Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО
Молодята познайомились у громадському транспорті минулого літа, потім знайшлися у соцмережах і закохалися.

Про це повідомляють у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

Цими днями поєднали долі військовослужбовець Національної гвардії України, музикант військового оркестру Віталій та його обраниця Катерина.

«У грудні справили заручини. На травень планували весілля. А тут – війна... Вона може вносити корективи в наші плани, але аж ніяк не руйнувати їх», – каже нацгвардієць.
Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО

До слова, з початку війни на Волині серед нацгвардійців одружилося 8 пар закоханих. Весілля були скромними та без помпезності. Усі святкування – після нашої перемоги!
Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк, одруження
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