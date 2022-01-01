Від рук окупантів на Луганщині загинув військовий з Волині Віктор Максимчук
Сьогодні, 10:07
Захищаючи незалежність України, загинув Віктор Максимчук із села Журавичі Ківерцівської громади.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Війна забрала життя відважного захисника України Максимчука Віктора Васильовича, 1983 року народження. Наш земляк, уродженець села Журавичі, загинув від ворожої кулі 28 травня 2022 року. Його вбивці – російські окупанти, які вчинили масовий артилерійський обстріл поблизу населеного пункту Комишувата Луганської області. Батьки втратили сина, овдовіла дружина та без батька залишилося двоє діточок", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
"Війна забрала життя відважного захисника України Максимчука Віктора Васильовича, 1983 року народження. Наш земляк, уродженець села Журавичі, загинув від ворожої кулі 28 травня 2022 року. Його вбивці – російські окупанти, які вчинили масовий артилерійський обстріл поблизу населеного пункту Комишувата Луганської області. Батьки втратили сина, овдовіла дружина та без батька залишилося двоє діточок", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни планують «зачистку» сіл біля Сєвєродонецька, – Гайдай
Сьогодні, 09:19
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кохання під час війни: у Луцьку одружилась закохана пара. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Від рук окупантів на Луганщині загинув військовий з Волині Віктор Максимчук
Сьогодні, 10:07
«Собак едим, жрать нечего», – пише знайомому росіянин із тимчасово окупованої Херсонщини
Сьогодні, 09:59
Медіа