Від рук окупантів на Луганщині загинув військовий з Волині Віктор Максимчук

Віктор Максимчук із села Журавичі Ківерцівської громади.



Про це повідомили у



"Війна забрала життя відважного захисника України Максимчука Віктора Васильовича, 1983 року народження. Наш земляк, уродженець села Журавичі, загинув від ворожої кулі 28 травня 2022 року. Його вбивці – російські окупанти, які вчинили масовий артилерійський обстріл поблизу населеного пункту Комишувата Луганської області. Батьки втратили сина, овдовіла дружина та без батька залишилося двоє діточок", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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