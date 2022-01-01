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Від рук окупантів на Луганщині загинув військовий з Волині Віктор Максимчук

Від рук окупантів на Луганщині загинув військовий з Волині Віктор Максимчук
Захищаючи незалежність України, загинув Віктор Максимчук із села Журавичі Ківерцівської громади.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

"Війна забрала життя відважного захисника України Максимчука Віктора Васильовича, 1983 року народження. Наш земляк, уродженець села Журавичі, загинув від ворожої кулі 28 травня 2022 року. Його вбивці – російські окупанти, які вчинили масовий артилерійський обстріл поблизу населеного пункту Комишувата Луганської області. Батьки втратили сина, овдовіла дружина та без батька залишилося двоє діточок", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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