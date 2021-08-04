Яким буде цьогорічний туристичний сезон на Шацьких озерах





Про це Богдан Тимошук.



Керівники турбаз, власники приватних садиб і селищна рада готуються до літнього відпочинкового сезону. Зі слів посадовця, наразі зарезервовані 10 % місць на базах відпочинку поблизу Шацьких озер.



"Ніхто не може бути впевнений, чи відбудеться відпочинковий сезон в тому самому обсязі, який відбувається кожного року. Але наша громада готується, і ми повинні бути готові до будь-якої ситуації, в тому числі до приїзду туристів", – каже Богдан Тимошук.



Однак сезон-2022 не буде схожим на попередні, зазначив секретар селищної ради, зокрема у Шацькій громаді вирішили не проводити розважальних заходів. Обов'язковим правилом є дотримання комендантської години.



"Зазвичай на початку сезону ми складаємо певний план заходів, які можуть відбуватися на території громади в місцях масового скупчення людей, щоб трохи урізноманітнити відпочинок. Зважаючи на ситуацію в країні, ми не будемо проводити ніяких розважальних заходів", – розповів посадовець.



Богдан Тимошук зазначив, що цього літа в громаді для туристів будуть доступні не лише великі й малі озера, а й туристичні маршрути та рекреаційні стежки для різноманітного відпочинку.



"Саме в цьому році ми можемо запропонувати туристам побачити красу Шацького поозер'я. Готові показати гостям природу Шаччини: це не тільки тих три-п'ять великих озер, на яких відпочивають, а безпосередньо як і наш бренд "Природа 30 озер", – додав секретар селищної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Туристичний сезон на Шацьких природних водоймищах, що в Ковельському районі на Волині, цьогоріч відбудеться, проте дещо зазнає змін у зв'язку з повномасштабною війною.Про це Суспільному розповів секретар Шацької селищної радиКерівники турбаз, власники приватних садиб і селищна рада готуються до літнього відпочинкового сезону. Зі слів посадовця, наразі зарезервовані 10 % місць на базах відпочинку поблизу Шацьких озер."Ніхто не може бути впевнений, чи відбудеться відпочинковий сезон в тому самому обсязі, який відбувається кожного року. Але наша громада готується, і ми повинні бути готові до будь-якої ситуації, в тому числі до приїзду туристів", – каже Богдан Тимошук.Однак сезон-2022 не буде схожим на попередні, зазначив секретар селищної ради, зокрема у Шацькій громаді вирішили не проводити розважальних заходів. Обов'язковим правилом є дотримання комендантської години."Зазвичай на початку сезону ми складаємо певний план заходів, які можуть відбуватися на території громади в місцях масового скупчення людей, щоб трохи урізноманітнити відпочинок. Зважаючи на ситуацію в країні, ми не будемо проводити ніяких розважальних заходів", – розповів посадовець.Богдан Тимошук зазначив, що цього літа в громаді для туристів будуть доступні не лише великі й малі озера, а й туристичні маршрути та рекреаційні стежки для різноманітного відпочинку."Саме в цьому році ми можемо запропонувати туристам побачити красу Шацького поозер'я. Готові показати гостям природу Шаччини: це не тільки тих три-п'ять великих озер, на яких відпочивають, а безпосередньо як і наш бренд "Природа 30 озер", – додав секретар селищної ради.

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