 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Яким буде цьогорічний туристичний сезон на Шацьких озерах

Яким буде цьогорічний туристичний сезон на Шацьких озерах
Туристичний сезон на Шацьких природних водоймищах, що в Ковельському районі на Волині, цьогоріч відбудеться, проте дещо зазнає змін у зв'язку з повномасштабною війною.

Про це Суспільному розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.

Керівники турбаз, власники приватних садиб і селищна рада готуються до літнього відпочинкового сезону. Зі слів посадовця, наразі зарезервовані 10 % місць на базах відпочинку поблизу Шацьких озер.

"Ніхто не може бути впевнений, чи відбудеться відпочинковий сезон в тому самому обсязі, який відбувається кожного року. Але наша громада готується, і ми повинні бути готові до будь-якої ситуації, в тому числі до приїзду туристів", – каже Богдан Тимошук.

Однак сезон-2022 не буде схожим на попередні, зазначив секретар селищної ради, зокрема у Шацькій громаді вирішили не проводити розважальних заходів. Обов'язковим правилом є дотримання комендантської години.

"Зазвичай на початку сезону ми складаємо певний план заходів, які можуть відбуватися на території громади в місцях масового скупчення людей, щоб трохи урізноманітнити відпочинок. Зважаючи на ситуацію в країні, ми не будемо проводити ніяких розважальних заходів", – розповів посадовець.

Богдан Тимошук зазначив, що цього літа в громаді для туристів будуть доступні не лише великі й малі озера, а й туристичні маршрути та рекреаційні стежки для різноманітного відпочинку.

"Саме в цьому році ми можемо запропонувати туристам побачити красу Шацького поозер'я. Готові показати гостям природу Шаччини: це не тільки тих три-п'ять великих озер, на яких відпочивають, а безпосередньо як і наш бренд "Природа 30 озер", – додав секретар селищної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь. війна, Шацькі озера
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Захоплення Лиману вказує на плани Росії оточити Сєвєродонецьк і закрити котел, – Міноборони Великої Британії
Сьогодні, 11:40
ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів
Сьогодні, 10:56
Від рук окупантів на Луганщині загинув військовий з Волині Віктор Максимчук
Сьогодні, 10:07
«Собак едим, жрать нечего», – пише знайомому росіянин із тимчасово окупованої Херсонщини
Сьогодні, 09:59
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів
Сьогодні, 10:56
На Волині зіткнулися легковики: постраждало троє людей. ФОТО
Сьогодні, 10:51
Яким буде цьогорічний туристичний сезон на Шацьких озерах
Сьогодні, 10:42
Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО
Сьогодні, 10:20
Від рук окупантів на Луганщині загинув військовий з Волині Віктор Максимчук
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
На Волині відремонтували ще одну дорогу до Шацьких озер На Волині відремонтували ще одну дорогу до Шацьких озер
04 серпень, 2021, 18:00
Відпочинок на вихідних у Мельниках на озері Пісочне: ціни та умови Відпочинок на вихідних у Мельниках на озері Пісочне: ціни та умови
22 липень, 2021, 10:50
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
17 червень, 2021, 01:16
На Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер На Волині розпочали ремонт дороги, що веде до Шацьких озер
18 березень, 2021, 17:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захоплення Лиману вказує на плани Росії оточити Сєвєродонецьк і закрити котел, – Міноборони Великої Британії
Сьогодні, 11:40
 0
Київ будує укріплення на випадок нового штурму РФ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:37
 0
Плакало небо: на Волині попрощалися із загиблим Героєм з Рожищенської громади. ФОТО
Сьогодні, 11:22
 0
На Волині виявили двох росіян-нелегалів
Сьогодні, 11:10
 0
ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів
Сьогодні, 10:56
 0
Медіа
відео
1/8