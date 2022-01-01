На Волині зіткнулися легковики: постраждало троє людей. ФОТО

На Волині зіткнулися легковики: постраждало троє людей. ФОТО
Внаслідок ДТП на Любомльщині постраждало троє осіб. Одного з травмованих госпіталізували до лікарні, ще двох після надання медичної допомоги відпустили додому.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася учора, 30 травня, близько 18 години, на автодорозі поблизу села Рівне. Водій Volkswagen Golf, 39-річний мешканець Згоран, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із Chery Amulet під керуванням 61-річного жителя села Борове.

Обоє водіїв та пасажир Volkswagen отримали тілесні ушкодження. Їм надали необхідну допомогу у медичному закладі. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Любомль). За фактом аварії відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження. Усі обставини ДТП з’ясовують слідчі.

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Теги: Волинь, ДТП, легковики
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