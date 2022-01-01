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ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів

ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів
Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 30 з половиною тисяч вояків та тисячі одиниць техніки.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 30500 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1358 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,
- артилерійських систем – 649 (+6) од,
- РСЗВ - 207 (+2) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 208 (+1) од,
- гелікоптерів – 174 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),
- крилаті ракети - 120 (+2),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,
- спеціальна техніка - 48 (+0).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Дані постійно уточнюються.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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