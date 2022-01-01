ЗСУ знищили уже 208 російських літаків: втрати окупантів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 30500 (+150) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1358 (+9) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,

- артилерійських систем – 649 (+6) од,

- РСЗВ - 207 (+2) од,

- засоби ППО - 93 (+0) од,

- літаків – 208 (+1) од,

- гелікоптерів – 174 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),

- крилаті ракети - 120 (+2),

- кораблі /катери - 13 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,

- спеціальна техніка - 48 (+0).



Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.



Дані постійно уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 30 з половиною тисяч вояків та тисячі одиниць техніки.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:- особового складу - близько 30500 (+150) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1358 (+9) од,- бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,- артилерійських систем – 649 (+6) од,- РСЗВ - 207 (+2) од,- засоби ППО - 93 (+0) од,- літаків – 208 (+1) од,- гелікоптерів – 174 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),- крилаті ракети - 120 (+2),- кораблі /катери - 13 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2275 (+11) од,- спеціальна техніка - 48 (+0).Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.Дані постійно уточнюються.

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