На Волині виявили двох росіян-нелегалів
Сьогодні, 11:10
Правоохоронці виявили два громадянина Росії котрі нелегально перебували на території Волинської області.
Про це інформують у пресслужбі Міграційної служби Волині.
30 травня у результаті співпраці Міграційної служби та Міграційної поліції області у Луцькій громаді виявили неврегульваного мігранта з Росії, чоловіка 1967 року народження.
26 травня за оперативною інформацією правоохоронних органів жінку 1980 року народження.
Понад 4 роки іноземці проживали на території України без будь-яких дозвільних документів.
Стосовно обох порушників вжито заходів адміністративного впливу за ст.203 КУпАП.
Іноземців зобов'язали у примусовому порядку залишити територію України.
Перевірки законності перебування на території України іноземців та осіб без громадянства на Волині тривають в посиленому режимі.
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Про це інформують у пресслужбі Міграційної служби Волині.
30 травня у результаті співпраці Міграційної служби та Міграційної поліції області у Луцькій громаді виявили неврегульваного мігранта з Росії, чоловіка 1967 року народження.
26 травня за оперативною інформацією правоохоронних органів жінку 1980 року народження.
Понад 4 роки іноземці проживали на території України без будь-яких дозвільних документів.
Стосовно обох порушників вжито заходів адміністративного впливу за ст.203 КУпАП.
Іноземців зобов'язали у примусовому порядку залишити територію України.
Перевірки законності перебування на території України іноземців та осіб без громадянства на Волині тривають в посиленому режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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