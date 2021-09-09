На Волині виявили двох росіян-нелегалів

На Волині виявили двох росіян-нелегалів
Правоохоронці виявили два громадянина Росії котрі нелегально перебували на території Волинської області.

Про це інформують у пресслужбі Міграційної служби Волині.

30 травня у результаті співпраці Міграційної служби та Міграційної поліції області у Луцькій громаді виявили неврегульваного мігранта з Росії, чоловіка 1967 року народження.

26 травня за оперативною інформацією правоохоронних органів жінку 1980 року народження.

Понад 4 роки іноземці проживали на території України без будь-яких дозвільних документів.

Стосовно обох порушників вжито заходів адміністративного впливу за ст.203 КУпАП.

Іноземців зобов'язали у примусовому порядку залишити територію України.

Перевірки законності перебування на території України іноземців та осіб без громадянства на Волині тривають в посиленому режимі.

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Теги: росіяни, нелегали, Волинь, Міграційна служба
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