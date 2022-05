У Viber з'являться нові функції

Месенджер Viber отримає нові функції в каналах для авторів контенту і користувачів.Щоб гарантувати безпеку своїм користувачам, Viber підписав Кодекс поведінки ЄС для запобігання та протидії мови ворожнечі в інтернеті, - повідомляє Канал24 Серед нових функцій: коментарі до публікацій, планування постів та приховані списки учасників каналу. У каналах блогери та бренди продовжать ділитися новинами, залучати нову аудиторію та вивчати її інтереси.Користувачі ж продовжуватимуть знаходити цікавий контент, зберігаючи конфіденційність. Створити власний канал може будь-який користувач Viber.окрім запущених раніше реакцій на пости, в каналах з'явились коментарі. Тепер люди можуть обмінюватися думками та вести обговорення з іншими учасниками каналу. Коментарі вмикаються та вимикаються на розсуд адміністрації каналу.тепер у авторів є можливість планувати майбутні пости заздалегідь. Для цього при публікації посту треба затиснути кнопку відправки і обрати потрібний час.: ця функція дозволяє користувачам зберігати конфіденційність. Список учасників каналу буде доступний лише адмінам і суперадмінам, а користувачі бачитимуть лише загальну кількість учасників. Цей крок забезпечує конфіденційність та безпеку даних у Viber.Перетворити спільноту на канал адміністрація каналу зможе за допомогою спеціального бота. Перехід на канал працює в один бік, після переходу канал буде неможливо перетворити назад на спільноту. Усі попередні дописи залишаться доступними, а учасники спільноти стануть учасниками каналу.Одночасно із запуском цих нових функцій Viber підписує Кодекс поведінки ЄС щодо протидії незаконній мові ворожнечі в інтернеті (The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online).Viber буде відстежувати, аналізувати та видаляти публічні ворожі висловлювання у каналах на своїй платформі. Для цього компанія співпрацюватиме з Генеральним директоратом Європейської комісії у справах юстиції та захисту прав споживачів та з мережею спеціалізованих неурядових організацій.Якщо на каналі з’являтиметься агресивний або принизливий контент, користувачі або одна з організацій-учасників зможуть позначити пост як неприйнятний, і невдовзі команда модераторів Viber перегляне його. Viber розглядатиме такі повідомлення протягом 24 годин, передбачених Кодексом.