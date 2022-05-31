Компанія Цукерберга хоче створити нову соцмережу

Компанія Цукерберга хоче створити нову соцмережу
Компанія Марка Цукерберга задумала створити соціальну мережу за концепцією схожою на Twitter.

Компанія Meta вивчає можливість створення окремої соціальної мережі де можна буде ділитися останньою інформацією. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на CNN.

"Ми вважаємо, що існує можливість для окремого простору, де творці контенту та громадські діячі зможуть ділитися своєчасною інформацією про свої інтереси", – йдеться у заяві представника компанії.

Зазначається, що задумана соцмережа за концепцією схожа на мережу мікроблогів Twitter.

Планується, що ця платформа буде децентралізована - користувачі зможуть створювати різні сервери чи спільноти, кожне зі своїми власними правилами, а не одну центральну платформу.

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Теги: світ, технології, соцмережі
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