«Волинь» планує відновити виступи на професійному рівні
Сьогодні, 06:31
Луцька команда «Волинь» збирається влітку відновити виступи серед професійних команд.
Про це повідомляє Sport.ua.
Головний тренер «Волині» U-19 Альберт Шахов повідомив, що клуб збирається влітку заявитись у Другу лігу
"Всі на стадії обговорення. Є один варіант, але поки що не хочу нічого говорити. Все можливо. Але це буде не Перша ліга, а якщо все складеться, то це буде Друга ліга", - повідомляє тренер.
Наразі «Волинь» U-19 грає на першість області. Це наші вихованці – 2004, 2005, 2006 років народження. Досвідчених футболістів немає, грає одна молодь.
Наразі клуб призупинив свою діяльність. Зазначу, що клуб не ліквідовано, а лише тимчасово припинено діяльність. Наскільки я знаю, зараз йдуть розмови, щоби якось переформатуватися, але конкретно про щось говорити ще зарано».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sport.ua.
Головний тренер «Волині» U-19 Альберт Шахов повідомив, що клуб збирається влітку заявитись у Другу лігу
"Всі на стадії обговорення. Є один варіант, але поки що не хочу нічого говорити. Все можливо. Але це буде не Перша ліга, а якщо все складеться, то це буде Друга ліга", - повідомляє тренер.
Наразі «Волинь» U-19 грає на першість області. Це наші вихованці – 2004, 2005, 2006 років народження. Досвідчених футболістів немає, грає одна молодь.
Наразі клуб призупинив свою діяльність. Зазначу, що клуб не ліквідовано, а лише тимчасово припинено діяльність. Наскільки я знаю, зараз йдуть розмови, щоби якось переформатуватися, але конкретно про щось говорити ще зарано».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Волинь» планує відновити виступи на професійному рівні
Сьогодні, 06:31
Волинян запрошують у паломництво до Польщі та в Зарваницю
Сьогодні, 05:28
Компанія Цукерберга хоче створити нову соцмережу
Сьогодні, 03:28
Медіа