«Волинь» планує відновити виступи на професійному рівні





Про це повідомляє



Головний тренер «Волині» U-19 Альберт Шахов повідомив, що клуб збирається влітку заявитись у Другу лігу



"Всі на стадії обговорення. Є один варіант, але поки що не хочу нічого говорити. Все можливо. Але це буде не Перша ліга, а якщо все складеться, то це буде Друга ліга", - повідомляє тренер.



Наразі «Волинь» U-19 грає на першість області. Це наші вихованці – 2004, 2005, 2006 років народження. Досвідчених футболістів немає, грає одна молодь.



Наразі клуб призупинив свою діяльність. Зазначу, що клуб не ліквідовано, а лише тимчасово припинено діяльність. Наскільки я знаю, зараз йдуть розмови, щоби якось переформатуватися, але конкретно про щось говорити ще зарано».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька команда «Волинь» збирається влітку відновити виступи серед професійних команд.Про це повідомляє Sport.ua Головний тренер «Волині» U-19 Альберт Шахов повідомив, що клуб збирається влітку заявитись у Другу лігу"Всі на стадії обговорення. Є один варіант, але поки що не хочу нічого говорити. Все можливо. Але це буде не Перша ліга, а якщо все складеться, то це буде Друга ліга", - повідомляє тренер.Наразі «Волинь» U-19 грає на першість області. Це наші вихованці – 2004, 2005, 2006 років народження. Досвідчених футболістів немає, грає одна молодь.Наразі клуб призупинив свою діяльність. Зазначу, що клуб не ліквідовано, а лише тимчасово припинено діяльність. Наскільки я знаю, зараз йдуть розмови, щоби якось переформатуватися, але конкретно про щось говорити ще зарано».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію