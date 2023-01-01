«Волинь» планує відновити виступи на професійному рівні

«Волинь» планує відновити виступи на професійному рівні
Луцька команда «Волинь» збирається влітку відновити виступи серед професійних команд.

Про це повідомляє Sport.ua.

Головний тренер «Волині» U-19 Альберт Шахов повідомив, що клуб збирається влітку заявитись у Другу лігу

"Всі на стадії обговорення. Є один варіант, але поки що не хочу нічого говорити. Все можливо. Але це буде не Перша ліга, а якщо все складеться, то це буде Друга ліга", - повідомляє тренер.

Наразі «Волинь» U-19 грає на першість області. Це наші вихованці – 2004, 2005, 2006 років народження. Досвідчених футболістів немає, грає одна молодь.

Наразі клуб призупинив свою діяльність. Зазначу, що клуб не ліквідовано, а лише тимчасово припинено діяльність. Наскільки я знаю, зараз йдуть розмови, щоби якось переформатуватися, але конкретно про щось говорити ще зарано».

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Теги: Волинь, спорт, футбол
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