Переселенка з Миколаєва заснувала літературний клуб у Луцьку. ВІДЕО

Переселенка з Миколаєва заснувала літературний клуб у Луцьку. ВІДЕО
У Луцькій центральній бібліотеці для дорослих діє літературний клуб "Читаюча молодь", який веде психологиня Аліна Іванова з Миколаєва. Зібрання відвідують підлітки та дорослі.

Аліна Іванова розповіла: переїхала з сім’єю до Луцька торік у квітні через обстріли та відсутність води, - повідомляє Суспільне.

У Миколаєві вона відвідувала літературний клуб своєї подруги. Переїхавши до Луцька, психологиня вирішила організувати подібні обговорення книг із молоддю.
Переселенка з Миколаєва заснувала літературний клуб у Луцьку. ВІДЕО

"Я підбираю книги, які пропоную на вибір, щоб читати ті, які отримували якісь високі винагороди, або книги, які були лауреатами. Ти читаєш ті біографії, обговорюєш це, розповідаєш і в рамках цього ти ще збагачуєшся знаннями", – говорить жінка.

Літклуб в бібліотеці працює уже пів року. Щомісяця учасники обирають нову книгу. Зі слів Аліни Іванової, для прочитання пропонуються книги художньої літератури українською мовою, зміст яких не перевищує 500 сторінок.
Переселенка з Миколаєва заснувала літературний клуб у Луцьку. ВІДЕО

Цього разу учасники клубу обговорювали роман американського письменника Джорджа Сандерса "Лінкольн у Бардо".

"Остання книга, мені складно далася, але я подужала її всю. Я вважаю, що дуже важливим є читати і розвиватися. Необхідно підтримувати український книжковий ринок", – каже учасниця клубу Вікторія Зленко.
Переселенка з Миколаєва заснувала літературний клуб у Луцьку. ВІДЕО

Зі слів бібліотекарки Людмили Кушнір, до літературного клубу "Читаюча молодь" долучаються лучани від 14 до 35 років, на обговорення книг приходить орієнтовано десять учасників. Зібрання триває півтори години.


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Теги: Луцьк, Волинь, переселенці
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