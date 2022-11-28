Переселенка з Миколаєва заснувала літературний клуб у Луцьку. ВІДЕО





Аліна Іванова розповіла: переїхала з сім’єю до Луцька торік у квітні через обстріли та відсутність води, - повідомляє



У Миколаєві вона відвідувала літературний клуб своєї подруги. Переїхавши до Луцька, психологиня вирішила організувати подібні обговорення книг із молоддю.



"Я підбираю книги, які пропоную на вибір, щоб читати ті, які отримували якісь високі винагороди, або книги, які були лауреатами. Ти читаєш ті біографії, обговорюєш це, розповідаєш і в рамках цього ти ще збагачуєшся знаннями", – говорить жінка.



Літклуб в бібліотеці працює уже пів року. Щомісяця учасники обирають нову книгу. Зі слів Аліни Іванової, для прочитання пропонуються книги художньої літератури українською мовою, зміст яких не перевищує 500 сторінок.



Цього разу учасники клубу обговорювали роман американського письменника Джорджа Сандерса "Лінкольн у Бардо".



"Остання книга, мені складно далася, але я подужала її всю. Я вважаю, що дуже важливим є читати і розвиватися. Необхідно підтримувати український книжковий ринок", – каже учасниця клубу Вікторія Зленко.



Зі слів бібліотекарки Людмили Кушнір, до літературного клубу "Читаюча молодь" долучаються лучани від 14 до 35 років, на обговорення книг приходить орієнтовано десять учасників. Зібрання триває півтори години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій центральній бібліотеці для дорослих діє літературний клуб "Читаюча молодь", який веде психологиня Аліна Іванова з Миколаєва. Зібрання відвідують підлітки та дорослі.розповіла: переїхала з сім’єю до Луцька торік у квітні через обстріли та відсутність води, - повідомляє Суспільне У Миколаєві вона відвідувала літературний клуб своєї подруги. Переїхавши до Луцька, психологиня вирішила організувати подібні обговорення книг із молоддю."Я підбираю книги, які пропоную на вибір, щоб читати ті, які отримували якісь високі винагороди, або книги, які були лауреатами. Ти читаєш ті біографії, обговорюєш це, розповідаєш і в рамках цього ти ще збагачуєшся знаннями", – говорить жінка.Літклуб в бібліотеці працює уже пів року. Щомісяця учасники обирають нову книгу. Зі слів Аліни Іванової, для прочитання пропонуються книги художньої літератури українською мовою, зміст яких не перевищує 500 сторінок.Цього разу учасники клубу обговорювали роман американського письменника Джорджа Сандерса "Лінкольн у Бардо"."Остання книга, мені складно далася, але я подужала її всю. Я вважаю, що дуже важливим є читати і розвиватися. Необхідно підтримувати український книжковий ринок", – каже учасниця клубу Вікторія Зленко.Зі слів бібліотекарки Людмили Кушнір, до літературного клубу "Читаюча молодь" долучаються лучани від 14 до 35 років, на обговорення книг приходить орієнтовано десять учасників. Зібрання триває півтори години.

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