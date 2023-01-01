Волинян запрошують у паломництво до Польщі та в Зарваницю

Волинян запрошують у паломництво до Польщі та в Зарваницю
У паломницькому центрі єпархії «Україна», який діє при Волинській єпархії ПЦУ, організовують паломницькі поїздки вірян.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.

18 березня – до святинь Львова, Трускавця та Борислава. Виїзд о 6.00. Пожертва – 650 грн.

26 березня – до Зарваниці. Виїзд о 6.30. Пожертва 650 грн. Необхідно мати посуд для освяченої води та одяг для окунання (за бажанням).

31 березня – 2 квітня – до святинь Польщі: Ченстохова, Краків. Виїзд від кафедрального собору Святої Трійці 31 березня о 17.00. Зголошуватися не пізніше ніж за п’ять днів. Пожертва – 120 євро.

Реєстрація – не пізніше ніж за день до початку прощі (якщо не зазначено інше). Виїзд на всі прощі – від Свято-Троїцького собору в Луцьку. Докладніша інформація та реєстрація – у паломницькому центрі єпархії «Україна» (керівник Лариса Савчук) за тел. (050) 812-09-79.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян запрошують у паломництво до Польщі та в Зарваницю
Сьогодні, 05:28
Компанія Цукерберга хоче створити нову соцмережу
Сьогодні, 03:28
Волинянка започаткувала у своєму селі виготовлення «кікімор» та нашоломників
Сьогодні, 02:17
Японія відправить в Україну партію енергетичного обладнання
Сьогодні, 01:15
11 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Стало відомо, де на Волині відкриють 4 монастирі Стало відомо, де на Волині відкриють 4 монастирі
07 лютий, 05:27
«Він дуже хотів перемоги»: на Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Ковальчуком «Він дуже хотів перемоги»: на Волині попрощалися із загиблим Героєм Іваном Ковальчуком
10 березень, 13:21
За незалежність України віддав своє життя Герой з Луцька Роман Наумик За незалежність України віддав своє життя Герой з Луцька Роман Наумик
10 березень, 10:47
Сьогодні на Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Мельничуком Сьогодні на Волині попрощалися із загиблим Героєм Дмитром Мельничуком
09 березень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян запрошують у паломництво до Польщі та в Зарваницю
Сьогодні, 05:28
 0
Компанія Цукерберга хоче створити нову соцмережу
Сьогодні, 03:28
 0
Волинянка започаткувала у своєму селі виготовлення «кікімор» та нашоломників
Сьогодні, 02:17
 0
Японія відправить в Україну партію енергетичного обладнання
Сьогодні, 01:15
 0
11 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8