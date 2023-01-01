Волинян запрошують у паломництво до Польщі та в Зарваницю

У паломницькому центрі єпархії «Україна», який діє при Волинській єпархії ПЦУ, організовують паломницькі поїздки вірян.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.18 березня – до святинь Львова, Трускавця та Борислава. Виїзд о 6.00. Пожертва – 650 грн.26 березня – до Зарваниці. Виїзд о 6.30. Пожертва 650 грн. Необхідно мати посуд для освяченої води та одяг для окунання (за бажанням).31 березня – 2 квітня – до святинь Польщі: Ченстохова, Краків. Виїзд від кафедрального собору Святої Трійці 31 березня о 17.00. Зголошуватися не пізніше ніж за п’ять днів. Пожертва – 120 євро.Реєстрація – не пізніше ніж за день до початку прощі (якщо не зазначено інше). Виїзд на всі прощі – від Свято-Троїцького собору в Луцьку. Докладніша інформація та реєстрація – у паломницькому центрі єпархії «Україна» (керівник Лариса Савчук) за тел. (050) 812-09-79.