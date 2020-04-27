Японія відправить в Україну партію енергетичного обладнання
Сьогодні, 01:15
Японія відправить до України велику партію енергетичного обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі.
"Японія має намір поставити близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання. Японія сприятиме подальшому відновленню енергосистеми України в середньостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні за підсумками наради глав зовнішньополітичних відомств G7.
Під час зустрічі сторони обговорили питання підтримки та відновлення енергетичної інфраструктури та підтвердили свої зобов'язання щодо надання Україні необхідної допомоги.
Зазначається, що у нараді також взяв участь український міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та представники міжнародних організацій.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі.
"Японія має намір поставити близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання. Японія сприятиме подальшому відновленню енергосистеми України в середньостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні за підсумками наради глав зовнішньополітичних відомств G7.
Під час зустрічі сторони обговорили питання підтримки та відновлення енергетичної інфраструктури та підтвердили свої зобов'язання щодо надання Україні необхідної допомоги.
Зазначається, що у нараді також взяв участь український міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та представники міжнародних організацій.
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