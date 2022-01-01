В Британії створюють інноваційний фонд для підтримки ЗСУ

В Британії створюють інноваційний фонд для підтримки ЗСУ
Великобританія створює інноваційний фонд для підтримки ЗСУ. Фонд передбачає 25 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання обладнання в Україну протягом найближчих місяців.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, - пише Кореспондент.

Міноборони закликає британську промисловість прискорити розробку обладнання для Збройних сил України, створивши фонд кампанії у розмірі 25 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання обладнання до країни протягом найближчих місяців.

Наголошується, що конкурс буде спрямований на зміцнення наявних артилерійських, берегових та авіаційних систем.

Великобританія вже виділила Україні понад 2,8 млрд фунтів стерлінгів у вигляді гуманітарної допомоги та грантів, а також військового спорядження, що включає 120 бронемашин, системи ППО та понад 6500 протитанкових ракет.

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Теги: ЗСУ, Велика Британія, війна, допомога
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