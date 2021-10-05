На Волині посадовець і його підлеглі наживалися на коронавірусі

Завідувачу одного з міжрайонних відділів Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство вважає, що з квітня 2020 року по грудень 2020 року посадовець подавав до ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» завідомо неправдиву інформацію про безпосередню зайнятість себе та підлеглих працівників на роботах з ліквідації захворювання серед людей на COVID-19, на підставі якої йому та очолюваним ним працівникам нарахували і виплатили із державного бюджету понад 460 тисяч гривень.Досудове розслідування триває.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та про відсторонення його від посади.Додають також, що незаконну діяльність посадовця викрили за оперативного супроводу УСБУ у Волинській області.