У Луцьку відбудеться презентація книги Рустама Гаджієва





Про це повідомляють організатори заходу.



Книга “Лінгвістика на карті світу” Рустама Гаджієва вийшла уже після повномасштабного вторгнення у видавництві “Віхола”. Нещодавно вона потрапила до довгих списків книги року ВВС, а також у список премії імені Юрія Шевельова.



У книжці мовознавця Рустама Гаджієва ви знайдете лінгвістичні історії з усього світу — від Нікарагуа, де місцеві діти самі створили для себе жестову мову, й до Великої Британії з її Пороховою змовою, катами і започаткованими ними словами. Чому сучасний ісландець запросто може прочитати древні тексти без допомоги, і чому у нас так не вийде? Як навахо шифрували послання американців під час Другої світової війни та чим така страшна валлійська (яка насправді не така вже й валлійська)?



“За одну годину ви дізнаєтеся більше, ніж за курс в університеті. А якщо ще й придбаєте та прочитаєте книгу “Лінгвістика на карті світу”, то сміло зможете отримати віртуальний диплом і вигравати усі лінгвістичні тури у квізах, - зазначають організатори.



Захід відбудеться 5 листопада о 16 годині у Культурному укритті (Яровиця, 17).



Модеруватиме презентацію Владислава Жорняк. Для того, аби потрапити на захід потрібно зареєструватися на подію:







Оплата на банку:

https://send.monobank.ua/jar/AAtEJu6Lto



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