У Росії обговорили застосування ядерної зброї проти України, – NYT

Джо Байдена, тому що вони показали, наскільки Москва розчарована своїми невдачами на полі бою.



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"Але той факт, що російське військове керівництво навіть вело обговорення, стривожив адміністрацію Байдена, тому що він показав, наскільки російські генерали були розчаровані своїми невдачами на полі бою", - наголошується у матеріалі видання.



Ці обговорення можуть свідчити про те, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.



Проте американські офіційні особи заявили, що не бачили доказів того, що Росія переміщує ядерну зброю або вживає заходів для підготовки до удару.



Як уточнює NYT, інформація про розмови про ядерну зброю серед російського військового керівництва "циркулювала" всередині уряду США в середині жовтня.



При цьому офіційні особи США не стали описувати сценарії застосування ядерної зброї, які розглядали воєначальники.



Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі відмовився коментувати подробиці звіту про розмову російських військових лідерів.



"Ми з самого початку ясно дали зрозуміти, що коментарі Росії про потенційне використання ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми ставимося до них серйозно. Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це в наших силах, і ми не бачимо ніяких ознак того, що РФ готується до такого застосування", - зазначив Кірбі.



Російська сторона поки ніяк не прокоментувала інформацію NYT.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вище військове керівництво РФ обговорило застосування ядерної зброї в Україні. Розмови стривожили адміністрацію президента Америки, тому що вони показали, наскільки Москва розчарована своїми невдачами на полі бою.Про це пише УНІАН з посиланням на видання The New York Times, яке уточнює, що очільник країни-агресора Володимир Путін не брав участі у бесідах, що проходили на тлі посилення російської ядерної риторики і невдач на полі бою."Але той факт, що російське військове керівництво навіть вело обговорення, стривожив адміністрацію Байдена, тому що він показав, наскільки російські генерали були розчаровані своїми невдачами на полі бою", - наголошується у матеріалі видання.Ці обговорення можуть свідчити про те, що погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.Проте американські офіційні особи заявили, що не бачили доказів того, що Росія переміщує ядерну зброю або вживає заходів для підготовки до удару.Як уточнює NYT, інформація про розмови про ядерну зброю серед російського військового керівництва "циркулювала" всередині уряду США в середині жовтня.При цьому офіційні особи США не стали описувати сценарії застосування ядерної зброї, які розглядали воєначальники.Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі відмовився коментувати подробиці звіту про розмову російських військових лідерів."Ми з самого початку ясно дали зрозуміти, що коментарі Росії про потенційне використання ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми ставимося до них серйозно. Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це в наших силах, і ми не бачимо ніяких ознак того, що РФ готується до такого застосування", - зазначив Кірбі.Російська сторона поки ніяк не прокоментувала інформацію NYT.

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