«Тетяна Редзій залишається у нашій пам’яті завжди усміхненою і з квітами»: померла лікарка з Луцька

Тетяна Редзій.



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"Тетяна Миколаївна Редзій залишається у нашій пам’яті завжди усміхненою і з квітами!!! Бо від початку цвітіння першоцвітів і до пізньої осені на всіх рецепціях "Благомеду" у вазах були квіти, квіти з її саду!!! Гарна жінка, чудова людина, висококваліфікований фахівець, чуйна колега, турботлива мама, любляча дружина. Ваші квіти в наших садах будуть частинкою тепла та добра, яке ви завжди випромінювали", - зазначають працівники медичного центру.



Тетяна Редзій працювала у клініці «Благомед» та «Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги».



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині померла лікарка-ендокринологиняПро це повідомили у Медичному центрі "Благомед"."Тетяна Миколаївна Редзій залишається у нашій пам’яті завжди усміхненою і з квітами!!! Бо від початку цвітіння першоцвітів і до пізньої осені на всіх рецепціях "Благомеду" у вазах були квіти, квіти з її саду!!! Гарна жінка, чудова людина, висококваліфікований фахівець, чуйна колега, турботлива мама, любляча дружина. Ваші квіти в наших садах будуть частинкою тепла та добра, яке ви завжди випромінювали", - зазначають працівники медичного центру.Тетяна Редзій працювала у клініці «Благомед» та «Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги».висловлює щирі співчуття родині померлої.

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