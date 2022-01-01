«Тетяна Редзій залишається у нашій пам’яті завжди усміхненою і з квітами»: померла лікарка з Луцька

«Тетяна Редзій залишається у нашій пам’яті завжди усміхненою і з квітами»: померла лікарка з Луцька
На Волині померла лікарка-ендокринологиня Тетяна Редзій.

Про це повідомили у Медичному центрі "Благомед".

"Тетяна Миколаївна Редзій залишається у нашій пам’яті завжди усміхненою і з квітами!!! Бо від початку цвітіння першоцвітів і до пізньої осені на всіх рецепціях "Благомеду" у вазах були квіти, квіти з її саду!!! Гарна жінка, чудова людина, висококваліфікований фахівець, чуйна колега, турботлива мама, любляча дружина. Ваші квіти в наших садах будуть частинкою тепла та добра, яке ви завжди випромінювали", - зазначають працівники медичного центру.

Тетяна Редзій працювала у клініці «Благомед» та «Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги».

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлої.


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Теги: Волинь, Луцьк, лікарка, смерть
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