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Лукашенко, заявив, що відправляти військових з Білорусі в Україну не планує

Лукашенко, заявив, що відправляти військових з Білорусі в Україну не планує
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що він не має планів відправляти військовослужбовців РБ воювати в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче надіслати в Україну своїх військовослужбовців!" Вже тисячу двісті разів казав, що в мене таких планів немає", - сказав "президент", який захопив владу в Білорусі.

Крім того, він сказав, що Білорусь і Росія домовилися створити спільне супутникове угруповання, в тому числі і для військових цілей.

Нагадаємо, що Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив про нібито перехоплений "український безпілотник" за кілометр від білорусько-українського кордону. Інцидент стався 2 листопада за 1 кілометр від білорусько-українського кордону в Гомельському районі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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