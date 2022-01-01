Лукашенко, заявив, що відправляти військових з Білорусі в Україну не планує
Сьогодні, 13:42
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що він не має планів відправляти військовослужбовців РБ воювати в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче надіслати в Україну своїх військовослужбовців!" Вже тисячу двісті разів казав, що в мене таких планів немає", - сказав "президент", який захопив владу в Білорусі.
Крім того, він сказав, що Білорусь і Росія домовилися створити спільне супутникове угруповання, в тому числі і для військових цілей.
Нагадаємо, що Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив про нібито перехоплений "український безпілотник" за кілометр від білорусько-українського кордону. Інцидент стався 2 листопада за 1 кілометр від білорусько-українського кордону в Гомельському районі.
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Сьогодні кричать: "Лукашенко хоче надіслати в Україну своїх військовослужбовців!" Вже тисячу двісті разів казав, що в мене таких планів немає", - сказав "президент", який захопив владу в Білорусі.
Крім того, він сказав, що Білорусь і Росія домовилися створити спільне супутникове угруповання, в тому числі і для військових цілей.
Нагадаємо, що Державний прикордонний комітет Білорусі повідомив про нібито перехоплений "український безпілотник" за кілометр від білорусько-українського кордону. Інцидент стався 2 листопада за 1 кілометр від білорусько-українського кордону в Гомельському районі.
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