Банда з Волині переправляла військовозобов'язаних за кордон за 14 000 доларів

На Волині під час переправлення п'ятьох військовозобов'язаних чоловіків на територію Євросоюзу викрили трьох волинян.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, члени організованої групи налагодили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків шляхом внесення відомостей про них у систему «Шлях» як про водіїв вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення.За переправлення у Польщу чоловіки заплатили 14 000 доларів США.Трьом затриманим під час переправлення чоловіків волинянам та ще одному їхньому спільнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.Всі затримані - жителі Ковельщини.Вирішується питання про повідомлення про підозру ще двом членам організованої групи та про обрання усім запобіжних заходів.Викрито злочинну схему за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області.