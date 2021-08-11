Банда з Волині переправляла військовозобов'язаних за кордон за 14 000 доларів

Банда з Волині переправляла військовозобов'язаних за кордон за 14 000 доларів
На Волині під час переправлення п'ятьох військовозобов'язаних чоловіків на територію Євросоюзу викрили трьох волинян.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, члени організованої групи налагодили схему незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків шляхом внесення відомостей про них у систему «Шлях» як про водіїв вантажівок, які здійснюють міжнародні перевезення.

За переправлення у Польщу чоловіки заплатили 14 000 доларів США.
Трьом затриманим під час переправлення чоловіків волинянам та ще одному їхньому спільнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Всі затримані - жителі Ковельщини.

Вирішується питання про повідомлення про підозру ще двом членам організованої групи та про обрання усім запобіжних заходів.
Викрито злочинну схему за оперативного супроводу працівників УСБУ у Волинській області.
Банда з Волині переправляла військовозобов'язаних за кордон за 14 000 доларів
Банда з Волині переправляла військовозобов'язаних за кордон за 14 000 доларів





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Теги: банда, Волинь, військовозобов'яазні, за кордон
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