Волинські митники викрили оборудки кількох імпортерів, які суттєво занижували вартість товару

Волинські митники викрили оборудки кількох імпортерів, які суттєво занижували вартість товару
Співпраця між українськими та європейськими митниками щодо взаємного обміну інформацією про вантажі дозволяє виводити на чисту воду недобросовісних учасників зовнішньо-економічної діяльності. Волинські митники опрацювали відповіді на запити від польських та нідерландських колег. Адміністративна допомога з їхнього боку дозволила викрити оборудки кількох імпортерів, які під час випуску товару у вільний обіг на митному посту «Луцьк» подавали недостовірні відомості про учасників та вартість договорів купівлі-продажу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Це впливало на розмір нарахованих під час оформлення імпорту митних платежів.

Зокрема, волинське підприємство подало пакет документів щодо миючих засобів та шампунів, в якому занизило вартість придбаного у Польщі товару у понад 3 рази. Фактична ціна цієї партії становила більше 1,2 млн грн замість 355 тис грн, заявлених під час оформлення. Про це волинські митники дізналися із офіційної відповіді поляків.

А київський імпортер під час оформлення вантажу заморожених шматків риби занизив вартість партій лосося та форелі майже удвічі. Замість 21 тисячі Євро, зазначених у декларації, фактурна вартість цього товару становила майже 41 тисячу Євро, що на момент ввезення на митну територію України становило 1,3 млн грн. Про це стало відомо із офіційної відповіді з Нідерландів.

За усіма фактами фахівці управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил склали відповідні протоколи та розпочали провадження у справах. Відповідно до частини 1 статті 483 Митного кодексу, подання неправдивих відомостей про товар тягне за собою його конфіскацію та штраф у повному обсязі вартості предметів правопорушення.

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Теги: Волинська митниця
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