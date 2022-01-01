Волинські митники викрили оборудки кількох імпортерів, які суттєво занижували вартість товару
Сьогодні, 14:39
Співпраця між українськими та європейськими митниками щодо взаємного обміну інформацією про вантажі дозволяє виводити на чисту воду недобросовісних учасників зовнішньо-економічної діяльності. Волинські митники опрацювали відповіді на запити від польських та нідерландських колег. Адміністративна допомога з їхнього боку дозволила викрити оборудки кількох імпортерів, які під час випуску товару у вільний обіг на митному посту «Луцьк» подавали недостовірні відомості про учасників та вартість договорів купівлі-продажу.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Це впливало на розмір нарахованих під час оформлення імпорту митних платежів.
Зокрема, волинське підприємство подало пакет документів щодо миючих засобів та шампунів, в якому занизило вартість придбаного у Польщі товару у понад 3 рази. Фактична ціна цієї партії становила більше 1,2 млн грн замість 355 тис грн, заявлених під час оформлення. Про це волинські митники дізналися із офіційної відповіді поляків.
А київський імпортер під час оформлення вантажу заморожених шматків риби занизив вартість партій лосося та форелі майже удвічі. Замість 21 тисячі Євро, зазначених у декларації, фактурна вартість цього товару становила майже 41 тисячу Євро, що на момент ввезення на митну територію України становило 1,3 млн грн. Про це стало відомо із офіційної відповіді з Нідерландів.
За усіма фактами фахівці управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил склали відповідні протоколи та розпочали провадження у справах. Відповідно до частини 1 статті 483 Митного кодексу, подання неправдивих відомостей про товар тягне за собою його конфіскацію та штраф у повному обсязі вартості предметів правопорушення.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Це впливало на розмір нарахованих під час оформлення імпорту митних платежів.
Зокрема, волинське підприємство подало пакет документів щодо миючих засобів та шампунів, в якому занизило вартість придбаного у Польщі товару у понад 3 рази. Фактична ціна цієї партії становила більше 1,2 млн грн замість 355 тис грн, заявлених під час оформлення. Про це волинські митники дізналися із офіційної відповіді поляків.
А київський імпортер під час оформлення вантажу заморожених шматків риби занизив вартість партій лосося та форелі майже удвічі. Замість 21 тисячі Євро, зазначених у декларації, фактурна вартість цього товару становила майже 41 тисячу Євро, що на момент ввезення на митну територію України становило 1,3 млн грн. Про це стало відомо із офіційної відповіді з Нідерландів.
За усіма фактами фахівці управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил склали відповідні протоколи та розпочали провадження у справах. Відповідно до частини 1 статті 483 Митного кодексу, подання неправдивих відомостей про товар тягне за собою його конфіскацію та штраф у повному обсязі вартості предметів правопорушення.
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