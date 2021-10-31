Луцька вокальна студія перемогла у міжнародному конкурсі в Парижі





Про це у коментарі виданню Тетяна Ярошик.



Вона наголосила, що найголовнішою і найжаданішою ціллю їхньої подорожі Європою у 2022 році була участь у міжнародному конкурсі «Зірки Парижу».



«Наше головне завдання в цій подорожі – це, звичайно, участь у конкурсі. Ще ми дуже любимо подорожувати, тому стався такий собі військово-осінній релакс.



Діткам теж потрібно виходити з цього стану війни і хоч на декілька днів відчути спокій і затишок, тому що в Україні, на жаль, повноцінно і якісно ми цього зробити не можемо, як було до лютого», - поділилася з нами керівниця.



Вона каже, що й сподіватися не могла, що так трапиться. Жінка розуміла, що на конкурсі буде не основний склад, тому що не всі змогли поїхати, тож хвилювалася. Натомість підкреслює, що міжнародне журі гідно оцінили старання дітей.



Лауреатками першої премії стали Анна Бондарчук, Злата Степанюк та Наталія Михальчук, а другої - Софія Смик, Мар'яна Гапончук, Валерія Романюк і Вероніка Сачук.



Хоч було багато конкурентів, «Spivanochka Show» стала лауреатом першої премії міжнародного конкурсу «Зірки Парижу».



Тетяна Ярошик розповіла, що виступали з особливим відчуттям патріотизму і відповідальності, адже представляли культурну делегацію України.



«Наші маленькі співучі пташечки «Spivanochka Show» співали серцем, передаючи усю пережиту біль і хвилювання, усю віру у наших воїнів ЗСУ і усіх, хто разом працює заради нашої перемоги. Звичайно, наповнювали усіх присутніх прикладом безумовної любові до своєї рідної землі», - наголосила вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька студія «Spivanochka Show» стала лауреатом першої вокальної премії на фестивалі-конкурсі у Парижі. Призові титули - перші й другі місця - здобули й учасники студії сольно. Дійство відбувалося у рамках Міжнародного мистецького проєкту «З Україною в серці».Про це у коментарі виданню ВСН розповіла керівниця вокальної студіїВона наголосила, що найголовнішою і найжаданішою ціллю їхньої подорожі Європою у 2022 році була участь у міжнародному конкурсі «Зірки Парижу».«Наше головне завдання в цій подорожі – це, звичайно, участь у конкурсі. Ще ми дуже любимо подорожувати, тому стався такий собі військово-осінній релакс.Діткам теж потрібно виходити з цього стану війни і хоч на декілька днів відчути спокій і затишок, тому що в Україні, на жаль, повноцінно і якісно ми цього зробити не можемо, як було до лютого», - поділилася з нами керівниця.Вона каже, що й сподіватися не могла, що так трапиться. Жінка розуміла, що на конкурсі буде не основний склад, тому що не всі змогли поїхати, тож хвилювалася. Натомість підкреслює, що міжнародне журі гідно оцінили старання дітей.Лауреатками першої премії сталита, а другої -Хоч було багато конкурентів, «Spivanochka Show» стала лауреатом першої премії міжнародного конкурсу «Зірки Парижу».Тетяна Ярошик розповіла, що виступали з особливим відчуттям патріотизму і відповідальності, адже представляли культурну делегацію України.«Наші маленькі співучі пташечки «Spivanochka Show» співали серцем, передаючи усю пережиту біль і хвилювання, усю віру у наших воїнів ЗСУ і усіх, хто разом працює заради нашої перемоги. Звичайно, наповнювали усіх присутніх прикладом безумовної любові до своєї рідної землі», - наголосила вона.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію