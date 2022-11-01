Путін хоче вивезти жителів Херсона

Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.



Про це пише



"Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій", - сказав Путін під час покладання квітів на Красній площі.



Депортацію жителів Путін прикриває нібито турботою про людей.



За словами президента країни-агресора, "цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів".



Раніше повідомлялося, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Росіїзаявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.Про це пише Українська правда з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк"."Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій", - сказав Путін під час покладання квітів на Красній площі.Депортацію жителів Путін прикриває нібито турботою про людей.За словами президента країни-агресора, "цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів".Раніше повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію