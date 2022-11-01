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Путін хоче вивезти жителів Херсона

Путін хоче вивезти жителів Херсона
Президент Росії Володимир Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.

Про це пише Українська правда з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости", Telegram-канал "Вы слушали маяк".

"Зараз тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій", - сказав Путін під час покладання квітів на Красній площі.

Депортацію жителів Путін прикриває нібито турботою про людей.

За словами президента країни-агресора, "цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів".

Раніше повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.

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Теги: Росія, Україна, війна
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