Громада під Луцьком втратила 300 тисяч через недбалого інженера

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури інженеру технічного нагляду повідомили про підозру у службовій недбалості, що завдала істотної шкоди державним інтересам (ч. 1 ст. 367 КК України).Про це повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.Слідство встановило, що інженер, згідно із договором, укладеним з органом місцевого самоврядування, здійснював технічний нагляд за ходом робіт з будівництва спортивного комплексу в одному із селищ Луцького району.Не сумлінно ставлячись до своїх обов'язків, він не перевіряв обсяги та якість фактично виконаних підрядником робіт та підписував надані ним документи із внесеними неправдивими відомостями.На підставі цих актів із бюджету громади було зайво сплачено за не виконані фактично роботи понад 287 тисяч гривень.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.Неправомірним діям підрядника також буде надана правова оцінка.