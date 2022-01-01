На окупованій Херсонщині жінку публічно повісили після слів «Скадовськ — це Україна»

Тетяну Мудренко за українську позицію.



Про це Financial Times розповіла сестра-близнючка загиблої Наталя Чорна, яка виїхала зі Скадовська у квітні, пише



Тетяна працювала медсестрою та допомагала дітям з інвалідністю. Обидві сестри ходили на мітинги проти російської окупації та поширювали інформацію про протести у соцмережах.



За словами Наталі, у її сестри було декілька зіткнень з окупантами за час, поки Скадовськ захоплений.



Так, весною під час прогулянки обидві сестри натрапили на російських солдатів у балаклавах. «Вона подивилася на орка, просто йому в очі, й запитала: "Чому ти тут? Ви мене застрелите?"» — згадала Чорна.



Останній інцидент перед смертю Тетяни стався у жовтні. За словами сестри, Мудренко сварила українських поліцейських, які перейшли на бік росіян. Вона вигукнула їм «Скадовськ — це Україна!»



Наталя зателефонувала сестрі 7 жовтня, щоби дізнатися, як вона після останнього інциденту. Але зв’язок був поганий, і дзвінок перервався.



Через деякий час, за словами Чорної та місцевих очевидців, Тетяну та її чоловіка Анатолія Орєхова з будинку викрали поліцейські-колаборанти. Сусіди розповіли, що помешкання подружжя пограбували. Також окупанти забрали автівку та велосипеди.



Декілька днів ніхто не знав, де Тетяна. 15 жовтня Наталі Чорній зателефонувала жінка та сказала, що Тетяну публічно стратили.



«Вона мені сказала, що Таню повісили. Їй щось вилили до рота, а потім повісили перед будівлею суду», — сказала Чорна.



Та сама жінка розповіла, що чоловіка Тетяни звільнили з полону зі зламаною рукою та слідами від побиття. Йому дозволили поховати тіло дружини. Після цього він зник, і його більше ніхто не бачив.



Спершу в місцевому морзі відмовилися спілкуватися з Наталею. Але пізніше їй надіслали свідоцтво про смерть, у якому вказано, що причиною загибелі Тетяни Мудренко стала «механічна асфіксія».



Журналісти вказують, що через окупацію деякі деталі викрадення та смерті Тетяни не вдалося перевірити незалежно. Але медійники переглянули свідоцтво про смерть українки, а також повідомлення та обговорення між місцевими жителями та очевидцями, які підтверджують історію Чорної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово захопленому Скадовську Херсонської області окупанти публічно повісили 56-річну колишню медсеструза українську позицію.Про це Financial Times розповіла сестра-близнючка загиблої, яка виїхала зі Скадовська у квітні, пише Громадське Тетяна працювала медсестрою та допомагала дітям з інвалідністю. Обидві сестри ходили на мітинги проти російської окупації та поширювали інформацію про протести у соцмережах.За словами Наталі, у її сестри було декілька зіткнень з окупантами за час, поки Скадовськ захоплений.Так, весною під час прогулянки обидві сестри натрапили на російських солдатів у балаклавах. «Вона подивилася на орка, просто йому в очі, й запитала: "Чому ти тут? Ви мене застрелите?"» — згадала Чорна.Останній інцидент перед смертю Тетяни стався у жовтні. За словами сестри, Мудренко сварила українських поліцейських, які перейшли на бік росіян. Вона вигукнула їм «Скадовськ — це Україна!»Наталя зателефонувала сестрі 7 жовтня, щоби дізнатися, як вона після останнього інциденту. Але зв’язок був поганий, і дзвінок перервався.Через деякий час, за словами Чорної та місцевих очевидців, Тетяну та її чоловіказ будинку викрали поліцейські-колаборанти. Сусіди розповіли, що помешкання подружжя пограбували. Також окупанти забрали автівку та велосипеди.Декілька днів ніхто не знав, де Тетяна. 15 жовтня Наталі Чорній зателефонувала жінка та сказала, що Тетяну публічно стратили.«Вона мені сказала, що Таню повісили. Їй щось вилили до рота, а потім повісили перед будівлею суду», — сказала Чорна.Та сама жінка розповіла, що чоловіка Тетяни звільнили з полону зі зламаною рукою та слідами від побиття. Йому дозволили поховати тіло дружини. Після цього він зник, і його більше ніхто не бачив.Спершу в місцевому морзі відмовилися спілкуватися з Наталею. Але пізніше їй надіслали свідоцтво про смерть, у якому вказано, що причиною загибелі Тетяни Мудренко стала «механічна асфіксія».Журналісти вказують, що через окупацію деякі деталі викрадення та смерті Тетяни не вдалося перевірити незалежно. Але медійники переглянули свідоцтво про смерть українки, а також повідомлення та обговорення між місцевими жителями та очевидцями, які підтверджують історію Чорної.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію