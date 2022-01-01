Бронювання військовозобов’язаних: Рада ухвалила закон





Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк, пише



“За” проголосували 290 парламентаріїв.



Як пояснив Железняк, закон містить дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання:



- надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання. Цей порядок має включати критерії віднесення підприємств до критичних.



- дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.



За словами представника уряду у парламенті Тараса Мельничка, закон уточнює категорії військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, а саме:



- передбачити, що особи, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;



- встановити, що порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час визначаються Кабінетом Міністрів України.



Як зазначив нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко, бронюванню підлягають:



- військовозабовʼязані в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;



- на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);



- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;



- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.



Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна рада ухвалила закон 7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.Про це повідомив нардеп від “Голосу”, пише Суспільне “За” проголосували 290 парламентаріїв.Як пояснив Железняк, закон містить дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання:- надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання. Цей порядок має включати критерії віднесення підприємств до критичних.- дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.За словами представника уряду у парламентізакон уточнює категорії військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, а саме:- передбачити, що особи, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;- встановити, що порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час визначаються Кабінетом Міністрів України.Як зазначив нардеп від “Європейської Солідарності”, бронюванню підлягають:- військовозабовʼязані в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;- на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

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