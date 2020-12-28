Киянину, який ошукав трьох літніх волинян на 100 тисяч, обрали запобіжний захід





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік обґрунтовано підозрюється у вчиненні трьох шахрайств у Володимирському районі.



Нагадаємо, що у вівторок, 1 листопада,



Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Володимирський міський суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт терміном на 60 діб.



Зловмисникові загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Киянину, підозрюваному у вчиненні низки шахрайств на Волині, обрали запобіжний захід: цілодобовий домашній арешт.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік обґрунтовано підозрюється у вчиненні трьох шахрайств у Володимирському районі.Нагадаємо, що у вівторок, 1 листопада, оперативники у Луцьку затримали 25-річного киянина . Напередодні молодик, представившись лікарем, ошукав трьох літніх людей на 100 тис. грн. У нього поліцейські вилучили частину грошей та автомобіль Seat, на якому він пересувався.Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Володимирський міський суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт терміном на 60 діб.Зловмисникові загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію