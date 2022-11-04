Росія розгорнула загороджувальні загони, що погрожують розстрілом при відступі, – Міноборони Британії
Сьогодні, 10:00
Через поганий моральний стан і небажання вступати в бої російська армія, схоже, почала розгортати загороджувальні війська чи загони блокування. Вони погрожують розстрілом солдатам, які хотіли би відступити.
Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії, пише LB.ua.
За даними британських військових, нещодавно російські генерали, ймовірно, виявили бажання, аби командири стріляли в дезертирів.
Генерали також, ймовірно, хотіли, аби солдати утримували оборонні позиції аж до смерті.
Тактика розстрілу дезертирів може свідчити про низьку якість, моральний стан і недисциплінованість російських військ.
Нагадаємо, так звані загороджувальні загони, практика використання яких була ще в Другій світовій війні, росіяни розгортали й раніше. Це війська, що йдуть позаду інших, і мають розстрілювати своїх колег, які відступають, а не йдуть у бій.
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Про це йдеться у звіті розвідки міністерства оборони Великої Британії, пише LB.ua.
За даними британських військових, нещодавно російські генерали, ймовірно, виявили бажання, аби командири стріляли в дезертирів.
Генерали також, ймовірно, хотіли, аби солдати утримували оборонні позиції аж до смерті.
Тактика розстрілу дезертирів може свідчити про низьку якість, моральний стан і недисциплінованість російських військ.
Нагадаємо, так звані загороджувальні загони, практика використання яких була ще в Другій світовій війні, росіяни розгортали й раніше. Це війська, що йдуть позаду інших, і мають розстрілювати своїх колег, які відступають, а не йдуть у бій.
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Сьогодні, 10:00
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