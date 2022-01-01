За добу ЗСУ ліквідували 840 окупантів, 16 танків та 8 безпілотників





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали:



особового складу - близько 74840 (+840);

танків - 2750 (+16);

бойових броньованих машин - 5580 (+28);

артилерійських систем - 1772 (+17);

РСЗВ - 391 (+1);

засоби ППО - 201 (+3);

літаків - 277 (+0);

вертольотів - 258 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8);

крилаті ракети - 397 (+0);

кораблі/катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12);

спеціальна техніка - 155 (+0).



За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення 74840 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали:особового складу - близько 74840 (+840);танків - 2750 (+16);бойових броньованих машин - 5580 (+28);артилерійських систем - 1772 (+17);РСЗВ - 391 (+1);засоби ППО - 201 (+3);літаків - 277 (+0);вертольотів - 258 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8);крилаті ракети - 397 (+0);кораблі/катери - 16 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12);спеціальна техніка - 155 (+0).За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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