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За добу ЗСУ ліквідували 840 окупантів, 16 танків та 8 безпілотників

За добу ЗСУ ліквідували 840 окупантів, 16 танків та 8 безпілотників
Росія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення 74840 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 74840 (+840);
танків - 2750 (+16);
бойових броньованих машин - 5580 (+28);
артилерійських систем - 1772 (+17);
РСЗВ - 391 (+1);
засоби ППО - 201 (+3);
літаків - 277 (+0);
вертольотів - 258 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8);
крилаті ракети - 397 (+0);
кораблі/катери - 16 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12);
спеціальна техніка - 155 (+0).

За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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Теги: Росія, Україна, війна
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