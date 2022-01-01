На Херсонщині ЗСУ встановили український прапор над ще одним селищем





Про це повідомляє



Це селище розташоване у Бериславському районі – за 80 кілометрів від самого Херсона.



Відео опублікували на сторінці 61 окремої піхотної степової бригади.







Відтак ЗСУ все ближче наближаються до обласного центру. Український прапор підняли воїни 61 окремої Піхотної Степової бригади.



Що відбувається у Херсоні



З адмінбудівель у Херсоні зникли російські прапори. В ОК "Південь" попередили, це може бути проявом певної провокації. Росіяни намагаються створити враження, нібито залишили населений пункт і заходити в нього безпечно. Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни перевезли свою "адміністрацію" з Херсона до Скадовська.



Російські окупанти намагаються закріпитися на лівому березі Дніпра. Вони продовжують примусову "евакуацію" людей з правобережжя. Загарбники навіть заміновують підступи, бо бояться просування ЗСУ. Відчуваючи, що їхній кінець близько, росіяни протягом кількох тижнів нещадно грабували Херсон і вивозили звідти все, що могли прихопити .



Крім того, загарбники глушать зв'язок. Вони масово нищать стільникові вишки у Токарівці, Бериславі та Іванівці. Це біля греблі Каховської ГЕС. Сергій Хлань пояснював, що окупанти знищують ці вишки, щоб неможливо було побачити пересування техніки – у якій кількості та якими переправами вони це роблять.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники просуваються у Херсонській області. Синьо-жовтий прапор 3 листопада вже замайорів над Малою Сейдименухою.Про це повідомляє Канал24. Це селище розташоване у Бериславському районі – за 80 кілометрів від самого Херсона.Відео опублікували на сторінці 61 окремої піхотної степової бригади.Відтак ЗСУ все ближче наближаються до обласного центру. Український прапор підняли воїни 61 окремої Піхотної Степової бригади.З адмінбудівель у Херсоні зникли російські прапори. В ОК "Південь" попередили, це може бути проявом певної провокації. Росіяни намагаються створити враження, нібито залишили населений пункт і заходити в нього безпечно. Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни перевезли свою "адміністрацію" з Херсона до Скадовська.Російські окупанти намагаються закріпитися на лівому березі Дніпра. Вони продовжують примусову "евакуацію" людей з правобережжя. Загарбники навіть заміновують підступи, бо бояться просування ЗСУ. Відчуваючи, що їхній кінець близько, росіяни протягом кількох тижнів нещадно грабували Херсон і вивозили звідти все, що могли прихопити .Крім того, загарбники глушать зв'язок. Вони масово нищать стільникові вишки у Токарівці, Бериславі та Іванівці. Це біля греблі Каховської ГЕС. Сергій Хлань пояснював, що окупанти знищують ці вишки, щоб неможливо було побачити пересування техніки – у якій кількості та якими переправами вони це роблять.

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