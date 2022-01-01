Запасу дизпалива на ЗАЕС вистачить на 10-12 днів

Запасу дизпалива на ЗАЕС вистачить на 10-12 днів
Якщо окупанти не дозволять привозити дизельне паливо, то зупиниться охолодження реактора та активної зони.

Про це в ефірі Еспресо розповів Іван Плачков, екс-міністр палива та енергетики України,- пише "Кореспондент".

"На ЗАЕС ситуація продовжує бути загрозливою, бо запас палива для дизель-генераторів залишається десь на 10-12 днів. Якщо окупанти не дозволять привозити дизельне паливо, то у нас зупиниться охолодження реактора та активної зони. Відповідно, розпочнуться процеси з можливим викидом радіоактивних речовин, чого не можна допускати. Я сподіваюся, що лінію постачання власних потреб буде відновлено і ситуація стане більш-менш безпечною на Запорізькій АЕС", - прокоментував Плачков.

Екс-міністр вважає, що ворог, коли залишатиме ЗАЕС, зробить усе можливе, щоб довести обладнання станції до стану, за якого ремонт буде майже неможливий, тобто відновлювальні роботи будуть тривалими та дорогими.

"Що стосується безпечної експлуатації станції, то це може забезпечити лише український оперативний персонал. Я неодноразово говорив, що нехай підписують щось і навіть беруть російські паспорти, головне, щоб наш персонал залишився на ЗАЕС та забезпечив експлуатацію станції та роботу обладнання, а потім ми розберемося, – заявляє екс-міністр.

Заміна українських фахівців на російських, за словами Плачкова, загрожує великою бідою.

"Якщо зараз Росатом завезе свій експлуатаційний персонал замість наших фахівців, то може бути дуже велике лихо, тому що їм десь місяць потрібно буде вчитися експлуатувати обладнання, а потім невідомо що вони з ним робитимуть. Зараз головне стабілізувати ситуацію з українським персоналом, щоб залишилося якнайбільше наших людей на ЗАЕС щоб залишилося якнайбільше наших людей на ЗАЕС, щоб забезпечити експлуатацію обладнання", - пояснив Плачков.

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Теги: ЗАЕС, війна
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