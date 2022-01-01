Україна повернула з полону 107 захисників, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 листопада

Чергова порція добра від ВолиньPost. Наприклад, сьогодні ми писали про створення нейроцентру на Волині та про надскладну, але успішну операцію місцевих медиків. І, мабуть, найкраща новина – повернення українських захисників додому.Про ці та інші позитивні звістки – у підбірці:Члени постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства підтримали концепцію створення на базі Волинської обласної клінічної лікарні регіонального нейроцентру.«Передбачається об’єднання неврології та нейрохірургії. Основними напрямками роботи центру будуть лікування інсультів, нейроонкологія та нейрохірургічна травма», – розповів начальник управління охорони здоров’я ОВАЗа його словами, серед основних цілей проєкту є зниження показника смертності в післяопераційному періоді, скорочення термінів перебування пацієнтів в лікарні, зменшення рівня інвалідизації пацієнтів, впровадження нових технологій у нейрохірургії.У Волинській області найменша кількість запланованих масових звільнень у цьому році серед усіх регіонів.Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, підрахували журналісти сайту «Скільки-скільки?».Пацієнт кардіохірургічного центру Ковельського МТМО 50-річнийз Ратнівщини ще недавно був на межі життя та смерті. У Ковельському МТМО провели складну симультанну операцію на судинах з пластикою артерій та на серці із заміною клапанів. Важкість випадку полягала у тому, що у пацієнта виявили одночасно патологію серця та судин.Команда лікарів Ковельського МТМО успішно виконала складну симультанну операцію: сучасним унікальним методом комбінування та одномоментного проведення оперативних втручань.Після операції та призначеного лікування пацієнт одужує.Росія втратила у війні з Україною 74 000 вояк. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали:особового складу – близько 74 000 (+730) осіб,танків – 2 734 (+20) од,бойових броньованих машин – 5 552 (+27) од,артилерійських систем – 1 755 (+22) од,РСЗВ – 390 (+3) од,засобів ППО – 198 (+0) од,літаків – 277 (+0) од,гелікоптерів – 258 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4),крилатих ракет – 397 (+0),кораблів/катерів – 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) од,спеціальної техніки – 155 (+1).Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці, серед яких троє «азовців».74 бійці захищали «Азовсталь». Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.З 2 листопада, на Волині розпочато фінансування листопадових пенсій. На рахунки пенсіонерів цього місяця буде спрямовано 1 млрд 6,4 млн гривень.Артилеристи 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з нагоди професійного свята, Дня ракетних військ і артилерії, приймали вітання та нагороди від командира Олександра Охріменка.