На Тернопільщині затримали жінок, які обікрали пенсіонерку на Волині





Як розповіли правоохоронці



Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану кваліфікується за ч. 4 ст. 185 КК, за що передбачено покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років.



Нагадаємо, у Нововолинську до літньої жінки прийшли невідомі та попросила впустити їх у квартиру. Після відмови, неповнолітня співучасниця впала та почала плакати. Коли пенсіонерка намагалась заспокоїти малечу, інші зайшли до оселі та вкрали 100 тис. гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція встановила осіб ромської національності, які обманом проникли у квартиру 85-річної жінки та обікрали її на 100 тис. гривень.Як розповіли правоохоронці БУГу , грабіжників затримали у Чорткові на Тернопільщині за аналогічним злочином.Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану кваліфікується за ч. 4 ст. 185 КК, за що передбачено покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років.Нагадаємо, у Нововолинську до літньої жінки прийшли невідомі та попросила впустити їх у квартиру. Після відмови, неповнолітня співучасниця впала та почала плакати. Коли пенсіонерка намагалась заспокоїти малечу, інші зайшли до оселі та вкрали 100 тис. гривень.

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