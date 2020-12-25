На Тернопільщині затримали жінок, які обікрали пенсіонерку на Волині

На Тернопільщині затримали жінок, які обікрали пенсіонерку на Волині
Поліція встановила осіб ромської національності, які обманом проникли у квартиру 85-річної жінки та обікрали її на 100 тис. гривень.

Як розповіли правоохоронці БУГу, грабіжників затримали у Чорткові на Тернопільщині за аналогічним злочином.

Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану кваліфікується за ч. 4 ст. 185 КК, за що передбачено покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років.

Нагадаємо, у Нововолинську до літньої жінки прийшли невідомі та попросила впустити їх у квартиру. Після відмови, неповнолітня співучасниця впала та почала плакати. Коли пенсіонерка намагалась заспокоїти малечу, інші зайшли до оселі та вкрали 100 тис. гривень.

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Теги: Волинь, крадіжка, поліція, кримінал
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