Коли у квартирах лучан з`явиться тепло. ВІДЕО

Коли у квартирах лучан з`явиться тепло. ВІДЕО
3-го листопада у Луцьку офіційно розпочався опалювальний сезон. Зараз мережі багатоквартирних будинків наповнюють хімічно очищеною водою.

Про це розповів Суспільному речник підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.

Спочатку опалення ввімкнуть у школах, дитсадках і медзакладах. В багатоквартирних будинках підключення може тривати декілька днів.

"Сьогодні (3-го листопада – ред.) у нас в планах, поряд із закладами освіти частково запустити будинки, але, в основному, це буде завтра-післязавтра", – додав речник.

Перед запуском котла на усіх котельнях слюсарі перевіряють обладнання.

Старт опалювального сезону у Луцьку. Коли буде тепло у квартирах
Працівники однієї з котелень обласного центру. Суспільне Луцьк
До подачі теплоносія у зимовий період підготувалися, – каже майстер Василь Олексюк.

"В кожен будинок треба окремо заповнювати і пускати через внутрішньобудинкову систему теплоносій. Після того буде налаштовуватись гідравліка, потім включатися котел в роботу. На повну потужність ми вийдемо через декілька днів", – каже майстер.

Зі слів Антона Безносикова, "Луцьктепло" обслуговує 759 багатоквартирних будинків у обласному центрі.

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Теги: Луцьк, тепло, опалювання
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