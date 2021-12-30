Коли у квартирах лучан з`явиться тепло. ВІДЕО





Про це розповів Антон Безносиков.



Спочатку опалення ввімкнуть у школах, дитсадках і медзакладах. В багатоквартирних будинках підключення може тривати декілька днів.



"Сьогодні (3-го листопада – ред.) у нас в планах, поряд із закладами освіти частково запустити будинки, але, в основному, це буде завтра-післязавтра", – додав речник.



Перед запуском котла на усіх котельнях слюсарі перевіряють обладнання.



Старт опалювального сезону у Луцьку. Коли буде тепло у квартирах

Працівники однієї з котелень обласного центру. Суспільне Луцьк

До подачі теплоносія у зимовий період підготувалися, – каже майстер Василь Олексюк.



"В кожен будинок треба окремо заповнювати і пускати через внутрішньобудинкову систему теплоносій. Після того буде налаштовуватись гідравліка, потім включатися котел в роботу. На повну потужність ми вийдемо через декілька днів", – каже майстер.



Зі слів Антона Безносикова, "Луцьктепло" обслуговує 759 багатоквартирних будинків у обласному центрі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3-го листопада у Луцьку офіційно розпочався опалювальний сезон. Зараз мережі багатоквартирних будинків наповнюють хімічно очищеною водою.Про це розповів Суспільному речник підприємства "Луцьктепло"Спочатку опалення ввімкнуть у школах, дитсадках і медзакладах. В багатоквартирних будинках підключення може тривати декілька днів."Сьогодні (3-го листопада – ред.) у нас в планах, поряд із закладами освіти частково запустити будинки, але, в основному, це буде завтра-післязавтра", – додав речник.Перед запуском котла на усіх котельнях слюсарі перевіряють обладнання.Старт опалювального сезону у Луцьку. Коли буде тепло у квартирахПрацівники однієї з котелень обласного центру. Суспільне ЛуцькДо подачі теплоносія у зимовий період підготувалися, – каже майстер Василь Олексюк."В кожен будинок треба окремо заповнювати і пускати через внутрішньобудинкову систему теплоносій. Після того буде налаштовуватись гідравліка, потім включатися котел в роботу. На повну потужність ми вийдемо через декілька днів", – каже майстер.Зі слів Антона Безносикова, "Луцьктепло" обслуговує 759 багатоквартирних будинків у обласному центрі.

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