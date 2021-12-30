Коли у квартирах лучан з`явиться тепло. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
3-го листопада у Луцьку офіційно розпочався опалювальний сезон. Зараз мережі багатоквартирних будинків наповнюють хімічно очищеною водою.
Про це розповів Суспільному речник підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
Спочатку опалення ввімкнуть у школах, дитсадках і медзакладах. В багатоквартирних будинках підключення може тривати декілька днів.
"Сьогодні (3-го листопада – ред.) у нас в планах, поряд із закладами освіти частково запустити будинки, але, в основному, це буде завтра-післязавтра", – додав речник.
Перед запуском котла на усіх котельнях слюсарі перевіряють обладнання.
Старт опалювального сезону у Луцьку. Коли буде тепло у квартирах
Працівники однієї з котелень обласного центру. Суспільне Луцьк
До подачі теплоносія у зимовий період підготувалися, – каже майстер Василь Олексюк.
"В кожен будинок треба окремо заповнювати і пускати через внутрішньобудинкову систему теплоносій. Після того буде налаштовуватись гідравліка, потім включатися котел в роботу. На повну потужність ми вийдемо через декілька днів", – каже майстер.
Зі слів Антона Безносикова, "Луцьктепло" обслуговує 759 багатоквартирних будинків у обласному центрі.
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Про це розповів Суспільному речник підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.
Спочатку опалення ввімкнуть у школах, дитсадках і медзакладах. В багатоквартирних будинках підключення може тривати декілька днів.
"Сьогодні (3-го листопада – ред.) у нас в планах, поряд із закладами освіти частково запустити будинки, але, в основному, це буде завтра-післязавтра", – додав речник.
Перед запуском котла на усіх котельнях слюсарі перевіряють обладнання.
Старт опалювального сезону у Луцьку. Коли буде тепло у квартирах
Працівники однієї з котелень обласного центру. Суспільне Луцьк
До подачі теплоносія у зимовий період підготувалися, – каже майстер Василь Олексюк.
"В кожен будинок треба окремо заповнювати і пускати через внутрішньобудинкову систему теплоносій. Після того буде налаштовуватись гідравліка, потім включатися котел в роботу. На повну потужність ми вийдемо через декілька днів", – каже майстер.
Зі слів Антона Безносикова, "Луцьктепло" обслуговує 759 багатоквартирних будинків у обласному центрі.
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