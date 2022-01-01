Погода у Луцьку на завтра, 4 листопада

Погода у Луцьку на завтра, 4 листопада
З ранку до самого вечора 4 листопада у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 3°С до 10°С.

Народний прогноз погоди: У давнину 4 листопада вважався найбільш сприятливим днем для весіль. У природі відчувається різкий перелом погоди. Якщо день розпочнеться туманом — слід чекати відлиги, ясний день — до похолодання. Якщо “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.

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Теги: погода, Луцьк
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