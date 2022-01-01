У Луцьку відбувся забіг на підтримку полонених азовців. ВІДЕО





Про це розповів Максим Пивоварчук.



До благодійного забігу долучилося понад три сотні людей. Усі учасники стартували у Центральному парку культури та відпочинку Луцька.



Лучанин Володимир Коцько — баскетболіст. Нині він біжить за полоненого товариша, з яким разом навчався.



"Останній раз він виходив на зв’язок з полону після подій, які сталися в Оленівці. Він подзвонив рідним і сказав, що живий і все. Після того зв’язок зник", – каже Володимир Коцько.



Серед полонених азовців — випускник факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Владислав Оксенчук, – говорить викладачка Світлана Савчук.



"Відповідальний і допитливий студент, який користувався повагою не лише серед однолітків, а й всієї легкоатлетичної спільноти Волині. Хочемо якнайшвидше побачити його у нас на рідній Волині", – каже жінка.



Зі слів проректорки університету Наталії Благовірної, в навчальному закладі збирають інформацію про тих, хто перебуває у полоні, але цифри не озвучують, тому що родини не усіх військовополонених хочуть аби ця інформація була публічною.



Під час благодійного забігу «Не мовчати, а допомагати» збирали гроші на потреби волинської 14-ї окремої механізованої бригади, сказав студент Максим Пивоварчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Студенти та викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки взяли участь в благодійному забігу на підтримку випускників, які в лавах полку "Азов" захищали Україну та потрапили у російський полон.Про це розповів Суспільному голова студентської радиДо благодійного забігу долучилося понад три сотні людей. Усі учасники стартували у Центральному парку культури та відпочинку Луцька.Лучанин— баскетболіст. Нині він біжить за полоненого товариша, з яким разом навчався."Останній раз він виходив на зв’язок з полону після подій, які сталися в Оленівці. Він подзвонив рідним і сказав, що живий і все. Після того зв’язок зник", – каже Володимир Коцько.Серед полонених азовців — випускник факультету фізичної культури, спорту та здоров’я, – говорить викладачка"Відповідальний і допитливий студент, який користувався повагою не лише серед однолітків, а й всієї легкоатлетичної спільноти Волині. Хочемо якнайшвидше побачити його у нас на рідній Волині", – каже жінка.Зі слів проректорки університету, в навчальному закладі збирають інформацію про тих, хто перебуває у полоні, але цифри не озвучують, тому що родини не усіх військовополонених хочуть аби ця інформація була публічною.Під час благодійного забігу «Не мовчати, а допомагати» збирали гроші на потреби волинської 14-ї окремої механізованої бригади, сказав студент

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