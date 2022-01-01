У ЄС вивчають можливість передати Україні активи Банку Росії, – ЗМІ

У ЄС вивчають можливість передати Україні активи Банку Росії, – ЗМІ
Європейський Союз вивчає можливість передати частину заморожених активів Банку Росії на відновлення України.

Обговорення перебуває на ранній стадії, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, - пише "Газета ua".

"Для подібних рішень потрібний перегляд правової основи", – йдеться у повідомленні.

Експертам доручили вивчити можливі варіанти. Питання контролю над активами надзвичайно складне та потенційно загрожує юридичними наслідками.

Але у ЄС стурбовані тривалістю війни та недостатнім впливом санкцій. Президента РФ Володимира Путіна намагаються позбавити доступу до цих ресурсів.

Це питання порушували і перед США. Адміністрація Джозефа Байдена поки не готова вилучати російські резерви у доларах.

Росія має виплатити Україні від $750 млрд до $1 трлн репарацій на відновлення.

Колишній посол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру США Вільям Тейлор сказав про це під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи.

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Теги: ЄС, гроші, Україна, війна, росія
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