4 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
4 листопада день народження відзначає pадник генерального директора з технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго», отаман «Козацького Стрілецького Братства» Володимир Перчук (на фото).
Також особисте свято сьогодні у керівника організації «Центр розвитку дитини» Людмили Вознюк.
4 листопада - за православним календарем - іменини у Євгенії та Олександра.
В Україні сьогодні відзначають День залізничника.
Вітаємо усіх, хто сьогоднішній день має право називати власним святом. Зичимо вам удач, достатку і життєвого комфорту.
Цього дня у 1942 році фашисти розстріляли жителів села Клубочин Ківерцівського району, яке розташоване поблизу Цумані. Каральна акція нацистів була відповіддю на діяльність партизанського підпілля у селі. Тут розстріляли 137 жителів, в тому числі жінок і дітей. Село спалили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято сьогодні у керівника організації «Центр розвитку дитини» Людмили Вознюк.
4 листопада - за православним календарем - іменини у Євгенії та Олександра.
В Україні сьогодні відзначають День залізничника.
Вітаємо усіх, хто сьогоднішній день має право називати власним святом. Зичимо вам удач, достатку і життєвого комфорту.
Цього дня у 1942 році фашисти розстріляли жителів села Клубочин Ківерцівського району, яке розташоване поблизу Цумані. Каральна акція нацистів була відповіддю на діяльність партизанського підпілля у селі. Тут розстріляли 137 жителів, в тому числі жінок і дітей. Село спалили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
4 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна повернула з полону 107 захисників, або Добрі новини від ВолиньPost за 3 листопада
03 листопад, 23:31
У ЄС вивчають можливість передати Україні активи Банку Росії, – ЗМІ
03 листопад, 22:57
На Тернопільщині затримали жінок, які обікрали пенсіонерку на Волині
03 листопад, 22:13
Коли у квартирах лучан з`явиться тепло. ВІДЕО
03 листопад, 21:34
Медіа