На Волині – найменша кількість звільнених працівників

У Волинській області найменша кількість запланованих масових звільнень у цьому році серед усіх регіонів.Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, підрахували журналісти сайту «Скільки-скільки?».Відтак, за період січень-вересень 2022 року роботодавці подали підрозділам Державної службі зайнятості інформацію про заплановане масове вивільнення у Волинській області 483 осіб. І це лише 10,9% від показників аналогічного періоду 2021 року, коли було повідомили про вивільнення 4430 працівників.При цьому, за період січень-вересень мали статус «безробітного» у Волинській області 21032 осіб. Це 73,6% від показників 2021 року, коли статус «безробітного» мали 28584 осіб. Станом на кінець вересня цей статус мали 6117 осіб.В поточному році на одну вакансію претендують 4 безробітних, при 3 претендентах торік.По суті, кількість вакансій скоротилася вдвічі: з 20451 у 2021 році до 12455 у 2022 році.