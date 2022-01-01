У волинському місті встановлюють ручні водорозбірні колонки. ФОТО
Сьогодні, 05:23
КП «Володимирводоканал» продовжує відновлювати та облаштовувати нові водорозбірні колонки.
Про це інформують у міській раді Володимира.
Станом на 2-ге листопада пробурили свердловини на розі вулиць Олега Ольжича та Луцької, а також за адресою вулиця Луцька, 105.
У цих місцях буде встановлено ручні колонки, з яких у випадку відсутності водопостачання можна буде набрати воду для господарсько-побутових потреб.
Для зручності жителів громади такі колонки облаштують ще у кількох житлових районах громади.
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Про це інформують у міській раді Володимира.
Станом на 2-ге листопада пробурили свердловини на розі вулиць Олега Ольжича та Луцької, а також за адресою вулиця Луцька, 105.
У цих місцях буде встановлено ручні колонки, з яких у випадку відсутності водопостачання можна буде набрати воду для господарсько-побутових потреб.
Для зручності жителів громади такі колонки облаштують ще у кількох житлових районах громади.
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