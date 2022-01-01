У волинському місті встановлюють ручні водорозбірні колонки. ФОТО

У волинському місті встановлюють ручні водорозбірні колонки. ФОТО
КП «Володимирводоканал» продовжує відновлювати та облаштовувати нові водорозбірні колонки.

Про це інформують у міській раді Володимира.

Станом на 2-ге листопада пробурили свердловини на розі вулиць Олега Ольжича та Луцької, а також за адресою вулиця Луцька, 105.

У цих місцях буде встановлено ручні колонки, з яких у випадку відсутності водопостачання можна буде набрати воду для господарсько-побутових потреб.

Для зручності жителів громади такі колонки облаштують ще у кількох житлових районах громади.
У волинському місті встановлюють ручні водорозбірні колонки. ФОТО
У волинському місті встановлюють ручні водорозбірні колонки. ФОТО

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Теги: Володимир, водозабірні колонки
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