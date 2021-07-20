Волинські лікарі врятували чоловіку життя, провівши складну операцію на серці
Сьогодні, 07:31
Пацієнт кардіохірургічного центру Ковельського МТМО 50-річний Анатолій Карпік з Ратнівщини ще недавно був на межі життя та смерті. У Ковельському МТМО провели складну симультанну операцію на судинах з пластикою артерій та на серці із заміною клапанів.
Про це повідомили у медзакладі.
Важкість випадку полягала у тому, що у пацієнта виявили одночасно патологію серця та судин.
З анамнезу хворого стало відомо, що він тривалий час лікувався в різних медичних центрах з діагнозом інфекційний ендокардит. За рекомендаціями лікарів приймав антибіотикотерапію, проте безрезультатно. У хворого спостерігалась тривала лихоманка з випадками гіперпіретичного підвищення температури до 40º.
"У Ковельське МТМО чоловік поступив зі скаргами на болі в лівій нижній кінцівці, виражену задишку. Після проведення усіх необхідних обстежень, діагностичних процедур, нашими фахівці поставили діагноз: постемболічна оклюзія підколінної артерії, інфекційний ендокардит: гіперехогенні нашарування на стулках аортального клапана з пролабуванням некоронарної стулки з важкою аортальною недостатністю IV ст., та на передній стулці мітрального клапана з важкою мітральною недостатністю IV ст. Недостатність трьохстулкового клапана ІІІ ст. Правобічний гідроторакс", - повідомив генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер.
Мікробіологічне дослідження крові засвідчило наявність стафілококової інфекції. А результати проведених аналізів на чутливість до антибіотиків вказали на неправильне призначення лікування в інших медцентрах.
Команда лікарів Ковельського МТМО успішно виконала складну симультанну операцію: сучасним унікальним методом комбінування та одномоментного проведення оперативних втручань. Провели протезування мітрального та аортального клапанів, анулоплікацію трьохстулкового клапана та емболектомію з лівої підколінної артерії з пластикою артерії.
Після операції та призначеного лікування пацієнт одужує. Чоловіка вже виписали додому, в подальшому він перебуватиме під наглядом лікарів.
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Про це повідомили у медзакладі.
Важкість випадку полягала у тому, що у пацієнта виявили одночасно патологію серця та судин.
З анамнезу хворого стало відомо, що він тривалий час лікувався в різних медичних центрах з діагнозом інфекційний ендокардит. За рекомендаціями лікарів приймав антибіотикотерапію, проте безрезультатно. У хворого спостерігалась тривала лихоманка з випадками гіперпіретичного підвищення температури до 40º.
"У Ковельське МТМО чоловік поступив зі скаргами на болі в лівій нижній кінцівці, виражену задишку. Після проведення усіх необхідних обстежень, діагностичних процедур, нашими фахівці поставили діагноз: постемболічна оклюзія підколінної артерії, інфекційний ендокардит: гіперехогенні нашарування на стулках аортального клапана з пролабуванням некоронарної стулки з важкою аортальною недостатністю IV ст., та на передній стулці мітрального клапана з важкою мітральною недостатністю IV ст. Недостатність трьохстулкового клапана ІІІ ст. Правобічний гідроторакс", - повідомив генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер.
Мікробіологічне дослідження крові засвідчило наявність стафілококової інфекції. А результати проведених аналізів на чутливість до антибіотиків вказали на неправильне призначення лікування в інших медцентрах.
Команда лікарів Ковельського МТМО успішно виконала складну симультанну операцію: сучасним унікальним методом комбінування та одномоментного проведення оперативних втручань. Провели протезування мітрального та аортального клапанів, анулоплікацію трьохстулкового клапана та емболектомію з лівої підколінної артерії з пластикою артерії.
Після операції та призначеного лікування пацієнт одужує. Чоловіка вже виписали додому, в подальшому він перебуватиме під наглядом лікарів.
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