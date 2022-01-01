5 листопада на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 5 листопада, день народження святкує заслужений артист України, концертмейстер оркестру Волинського академічного музично-драматичного театру Ярослав Зеленов (на фото). Вже понад пів століття свого життя Ярослав Зеленов віддав роботі у театрі.
Також у цей день особисте свято відзначають журналістка Любов Жаловага та директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Віктор Савчук.
За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
5 листопада у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.
А 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.
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Також у цей день особисте свято відзначають журналістка Любов Жаловага та директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Віктор Савчук.
За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
5 листопада у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.
А 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.
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