Які щеплення має мати дорослий українець та коли їх робити

Дорослі схильні поводитись по-дорослому зі своїми дітьми, але іноді зовсім забувають про важливе для себе. Зокрема про те, що дорослим теж слід памʼятати про щеплення та регулярно їх оновлювати.Міністерство охорони здоров'я України нагадало, які рекомендовані щеплення має мати дорослий українець, який дбає про своє здоров'я.Насамперед кожному дорослому потрібно надолужити пропущені в дитинстві обов’язкові щеплення. Тому, якщо ви не впевнені, чи вакцинували вас у дитинстві, зверніться до свого сімейного лікаря і він розробить індивідуальний графік щеплень.Також важливо памʼятати, що після 16 кожні 10 років необхідно вакцинуватися від дифтерії і правця.Які рекомендовані щеплення рекомендовано мати дорослим:Дітей почали планово щепити від гепатиту В лише у 2000-х.Щеплення рекомендоване для всіх дорослих, які не були вакциновані в дитинстві, це захистить від небезпечних наслідків вірусної інфекції — цирозу й раку печінки. Гепатит В не лікується, при захворюванні вимагає пожиттєвої терапії.Курс вакцинації включає три щеплення від гепатиту В.Гепатит А — запальне захворювання печінки, що лікується тривалий час і в окремих випадках спричиняє ураження печінки, нирок, підшлункової залози, болі в суглобах та навіть смерть.Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Можна отримати комбіновану вакцину, яка захищає від вірусів гепатиту А і В.Щеплення від грипу рекомендовано робити щороку на початку епідсезону. Воно убезпечить від можливих ускладнень та смерті. У групі ризику вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними хворобами.Вакцину можна придбати власним коштом. Для медиків, вагітних та співробітників сектору безпеки вакцинація від грипу в Україні безоплатна.Як COVID-19, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією, найпоширеніша причина якої — пневмокок. Тому людям із групи ризику (старшим за 65, із хронічними захворюваннями) варто зробити щеплення від пневмококової інфекції.Менінгококи — це бактерії, які спричиняють такі хвороби, як менінгіт, менінгоенцефаліт тощо. Менінгіт вражає оболонки головного та спинного мозку. Без вчасного лікування 50 % випадків закінчуються летально.В Україні наявні вакцини від чотирьох видів менінгококів із 13. Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини та віку.Вакцинація від COVID-19 убезпечить від ускладнень та госпіталізації. Щеплення безоплатні.Первинний курс включає одну дозу вакцини Janssen або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Дія вакцини в подальшому поновлюється завдяки бустерним щепленням: перше через 5 місяців, друге через 4.